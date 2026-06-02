民進黨苗縣黨部主委陳詩弦連任就職 喊話2026翻轉苗栗

連任主委的陳詩弦（右）從20屆評委召集人黃三榮（左）手上接下印信，中央黨部專員林欣磊（中）監交。（圖由民進黨苗栗縣黨部提供）

民主進步黨苗栗縣黨部昨（1）日舉行「第21屆主任委員就職典禮」。現任主委陳詩弦展現雄厚基層實力，雖是同額競選，依舊以高達62％的黨員票順利連任。中央黨部指派專員林欣磊監交，並邀請第20屆執評委員共同觀禮，展現苗栗綠營團結傳承、齊心迎戰2026大選的堅定氣勢。

林欣磊致詞表示，陳詩弦主委在艱困選區開拓有成，62％的高支持率是基層對其路線的最高肯定。期許新屆團隊在陳主委帶領下，能全面凝聚綠營戰力，為年底大選奠定勝基。

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順利連任主委的陳詩弦從20屆評委召集人黃三榮手上接下印信後，向在場的第20屆執評委員致謝。他強調這是一份信任與責任的延續，2026年是翻轉苗栗的關鍵年，他個人也將挺身而出、挑戰第五選區縣議員，並將全力配合民進黨苗栗縣長參選人陳品安，以發揮組織最大的戰力。

陳詩弦誓言，將會以最快速度整軍備戰，扮演黨籍候選人最強後盾，更要全面啟動輔選機制，力挺縣長候選人陳品安過關，並尋求黨籍推薦人選全壘打，為民進黨在苗栗開創全新政治版圖。

會中同時發布21 屆縣黨部執行長，由連森裕續任，期望黨部在穩定中持續進步成長。6月1日至5日為21屆黨部執行委員、評議委員選舉登記。6月8日將召開20屆最後一次執委會進行相關資格審查。6月28日進行黨部執評委改選投票，並選出新任評委召集人，新的黨部組織就會開始運作。

就職典禮邀請第20屆執評委員共同觀禮，展現苗栗綠營團結傳承、齊心迎戰2026大選的堅定氣勢。（圖由民進黨苗栗縣黨部提供）

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