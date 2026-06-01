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    首頁 > 政治

    澎湖綠營以團結為前提 「夫人派」積極爭取吳淑瑾出馬選縣長

    2026/06/01 23:01 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣長陳光復尋求連任之路，因意外摔倒出現大變局。（資料照）

    澎湖縣長陳光復尋求連任之路，因意外摔倒出現大變局。（資料照）

    原本代表綠營參選尋求連任的澎湖縣長陳光復，因大年初一發放福袋意外摔傷昏迷住院至今，在年底選戰日期迫近之際，傳出民進黨最快在3日中常會，決議換將，由夫人吳淑瑾「代夫出征」，角逐澎湖縣長寶座。

    其實，陳光復身體狀況無法負荷選戰強度，早在先前陳光復臉書粉絲專頁就已看出端倪，文中說明陳光復5月展開腦部復健治療，療程為「6」個月，依此推算復健治療到11月，已接近投票日，換將已勢在必行；只是換將人選未定，原本綠營層峰希望由現任馬公市長黃健忠接替上陣，但受到「夫人派」強力反彈。

    澎湖開台天后宮主委蔡光明，以個人名義發動地方連署，獲得4000餘人簽名支持；隨後馬公市區6岔路口，出現大型支持吳淑瑾「代夫出征」看板，吳淑瑾更偕同女兒返鄉舉辦「感恩茶會」，動作頻頻之下，讓黃健忠以黨內團結為前提，表態尋求市長連任，全力支持黨中央提名縣長人選。

    另外，新上任民進黨澎湖縣黨部主委盧長在，也向中央反映，縣長人選若再遲而不決，將嚴重影響選戰布局，不願肩負選舉成敗之責，迫使民進黨中央盡速決定人選，因此傳出（3日）週三中常會將徵召吳淑瑾「代夫出征」。雖然未聯絡上吳淑瑾，但根據吳淑瑾身邊親近人士表示，若民進黨中央徵召上陣，吳淑瑾願意接受挑戰，完成陳光復對澎湖民眾的承諾。

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    陳光復夫人吳淑瑾可望3日獲得民進黨徵召、代夫出征參選澎湖縣長。（資料照）

    陳光復夫人吳淑瑾可望3日獲得民進黨徵召、代夫出征參選澎湖縣長。（資料照）

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