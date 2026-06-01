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    首頁 > 政治

    竹市議員財產申報 國黨資深女議員身家4800萬奪冠；這個黨8人不到700萬

    2026/06/01 22:47 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市議員財產申報出爐，國民黨籍資深女議員段孝芳身家破4800萬，最引人關注。（資料取自內政部網站）

    新竹市議員財產申報出爐，國民黨籍資深女議員段孝芳身家破4800萬，最引人關注。（資料取自內政部網站）

    各縣市首長及政治人物的財產申報結果近期陸續出爐，其中新竹市議員的財產申報情況也被公開檢視，最讓人驚訝的是議員中財產申報排名第1名的是國民黨籍資深女議員段孝芳，其申報的財產身家有4832萬5025元，行事低調的她，持有高達45檔高價股票。

    此外，時代力量市議員蔡惠婷以2844萬6648元居第2，民眾黨市議員李國璋則以1903萬5119元位居第3；這3名議員都來自最富有的東區行政區。

    依據內政部地方公職人員資訊專區，竹市議員財產申報的公開資訊也提供市值排行、黨籍整理、股票與基金統計等資料，由於正值市議會開議階段，財產申報資訊也成為議會熱門話題。擠進前10名的議員依序是段孝芳（國）、蔡惠婷（時力）、李國璋（眾）、陳啟源（無）、宋品瑩（眾）、張祖琰（國）、林彥甫（時力）、黃文政（國）、吳國寶（無）、及議長許修睿（國）。

    依據議員持有的股票分析，最多議員持有的股票依序是台積電、元大高股息、國泰金及正隆、欣興、凱基金、南亞、力積電。

    若以政黨分析，國民黨12名議員的財產總申報總金額是6738萬1440元，排名第2名是時代力量3名議員、總申報是3665萬9787元，第3是民眾黨2名議員總申報金額為3003萬7775元，接著是8名無黨籍議員、總申報金額2677萬655元，民進黨8名市議員總申報金額620萬9820元，申報時黨籍是綠黨的劉崇顯金額是113萬4020元。

    可洽網址：https://legislator-wealth.tw/councilor/hsinchu-city/。

    新竹市議員財產申報出爐，其中國民黨籍議員在政黨的總申報財產數排名第1名。（記者洪美秀攝）

    新竹市議員財產申報出爐，其中國民黨籍議員在政黨的總申報財產數排名第1名。（記者洪美秀攝）

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