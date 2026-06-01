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    首頁 > 政治

    輝達攜手鴻海推自駕計程車2028高雄首發 陳其邁：全球城市典範

    2026/06/01 22:33 記者葛祐豪／高雄報導
    陳其邁強調市府與鴻海、NVIDIA 持續合作。（資料照）

    陳其邁強調市府與鴻海、NVIDIA 持續合作。（資料照）

    高雄市長陳其邁今（1）日受邀出席GTC Taipei，針對輝達攜手鴻海，計畫於2028年正式推出Robotaxi（自駕計程車） 服務，首波將以高雄市為早期部署城市，他強調這將會是Robotaxi 應用在全球城市或系統裡面最好的一個典範。

    今天的輝達GTC Taipei大會上，輝達創辦人暨執行長黃仁勳強調，自動駕駛移動技術正迎來工業級的量產關鍵時刻，未來的車輛本質上就是機器人，而 Robotaxi 車隊需要能夠在現實世界中進行感知、推理並安全運作的人工智慧基礎設施。

    輝達的DRIVE Hyperion平台將配合鴻海的委託設計與製造服務，加速 Level 4 電動自駕車的整合與量產；鴻海則計畫於 2028年正式推出Robotaxi服務，首波將以高雄市為早期部署城市，開通機場到市區的路線，未來更計畫沿著台灣高鐵沿線路網進一步擴展。

    對此，陳其邁表示，今天演講中特別提到Robotaxi的運用，這可以說是 Physical AI （實體 AI）在運用上難度較高的一種，高市府過去長期與鴻海的 CityGPT 城市主權 AI，累積相當多合作經驗，再加上與 NVIDIA（輝達） 的高雄燈塔計畫，未來一定是人車協同、人車協作。

    陳其邁說，也就是說，不僅是車輛收集的資料，更有很多可能是在城市過去所累積的、或即時的交通資訊，提供整個 Robotaxi 運作裡面各種資訊與解決方案，甚至是應用到真實世界的模擬等各項軟硬體的配合。

    他強調，高雄燈塔計畫這3年來，市府已經做了非常多的技術或資料的整合，及模型的訓練。未來市府與鴻海、NVIDIA的合作，尤其運用在Robotaxi的部分，將會是Robotaxi 應用在全球城市或是系統裡面最好的一個典範。

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