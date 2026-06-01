中市議會追加預算三讀通過 免費營養午餐追加11.9億元過關

中市議員陳俞融（左）、陳淑華（右）對於預算要求執行力。（記者蘇金鳳攝）

台中市議會今天進行115年度台中市總預算第一次追加（減）預算案三讀，通過歲入淨追加30億6992萬4000元、歲出淨追加33億1457萬1000元，歲入歲出差短2億4464萬7000元，全數以賒借收入予以彌平；而最受矚目的免費營養午餐追加11億9344萬4千元也順利通過。

民進黨市議員陳俞融、陳淑華要求市府從8月底開始推動免費營養午餐，追加11億餘元，食材不得減少、品質不得降低。

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教育局長蔣偉民表示，有關營養午餐品質有三層把關，第一層，由學校相關午餐委員會在招標遴選過程慎選廠商，第二層則是日常食材檢驗部分，由學校午餐小組、營養師跟午餐秘書跟各導師配合做午餐的意見反映，每個月會做學生對午餐品質的調查，第三，教育局跟市府的午餐衛生委員會定期對學生營養午餐進行監督及建議。

另外，交通局追加電動大客車汰舊換新補助，包含豐原客運、台中客運等多家業者，合計補助金額超過5億元，陳俞融要求對於全市電動公車占比及2030年全面電動化目標，應提升實質效益。

交通局長葉昭甫表示，目前全市電動大客車比例已超過50%，後續只要中央有相關電動公車補助計畫，市府都會協助業者提出申請。

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