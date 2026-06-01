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    首頁 > 政治

    談台捷非紅供應鏈合作 范雲邀韋德齊造訪中部無人機產業

    2026/06/01 19:40 記者林哲遠／台北報導
    捷克參議院議長韋德齊今日率領代表團抵達台灣展開訪問，立委范雲（左）代表民進黨陪同立法院長韓國瑜會見並出席午宴，雙方就台捷深化國會外交、學生交流、非紅供應鏈合作等議題進行討論。（范雲辦公室提供）

    捷克參議院議長韋德齊今日率領代表團抵達台灣展開訪問，立委范雲（左）代表民進黨陪同立法院長韓國瑜會見並出席午宴，雙方就台捷深化國會外交、學生交流、非紅供應鏈合作等議題進行討論。（范雲辦公室提供）

    捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）今日率領代表團抵達台灣展開訪問，立委范雲代表民進黨陪同立法院長韓國瑜會見，韋德齊在會中提及希望強化台捷非紅供應鏈合作。范雲對此回應，台灣起飛中的無人機產業，競爭力和品質都很高，不僅零中國組件，成本更僅約日本的一半；此外，捷克是台灣重要的無人機出口國，期待能深化合作，更邀請韋德齊未來親自造訪中部無人機產業聚落。

    范雲於會中向韋德齊表達感謝，特別指出捷克國會6度通過友台法案，其中包含支持台灣參與國際組織。此外，針對2024年蕭美琴副總統就職前訪問捷克期間，遭遇中國大使館企圖尾隨並計畫衝撞座車事件，范雲也感謝捷克國安單位勇於揭露中國跨國鎮壓的惡劣行徑，不畏北京壓力。

    韋德齊8對此表示，前次他訪台時，參議院有超過8成國會議員支持其來訪；而本次再度訪台，雖然程序上非必要，他仍再次徵詢捷克參議院的意見，結果一樣獲得超過8成國會議員支持。

    餐敘期間，韋德齊8也特別表達，捷克與台灣的交流不只停留在大學端，同時涵蓋科技、學術及文化的全方位合作，期盼未來往下扎根至高中生。對此，范雲當場表達高度支持，強調除了外交單位持續追蹤外，她也非常樂意在國會全力協助。

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