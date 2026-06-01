海委會斥中方巡查東部海域違法：台灣海域權利不容侵奪

海巡署偵獲中國籍「同濟號」科研船於我國鵝鑾鼻東南方29浬投放科學儀。（海委會提供）

中國海警聲稱巡查台灣東部海域，海委會嚴正指出，台灣東部海域並非中國海警執法區域，中國也不因片面宣稱而取得任何權利。

海委會指出，中華民國台灣依據國際法公告領海基線、劃設領海及鄰接區、並主張專屬經濟海域及大陸礁層。長期以來，中華民國台灣政府管理台灣周邊海域，海巡署始終是維護海域秩序、保障航行安全與保護漁民權益的執法機關。此一現狀業經長期和平踐行，廣為國際社會與海洋使用者社群接受，為印太國際秩序的一環。

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反觀中國，其海軍船艦出現在台灣以東海域，目的是威脅台灣的民主存續與威嚇台灣人民的自主決定，在歷次圍台軍演更明目張膽演練封控台灣。晚近中國海警假借「執法巡查」為名繞行台灣，除協同遂行其軍事目的以外，同時在製造其對台灣海域擁有「管轄權」假象。

海委會強調，中國對台灣東部海域沒有任何權利，依據國際法基本原則，任何海域權利，必須源於主張者所擁有的陸地領土。中華人民共和國並未擁有台灣，也沒有主張台灣領土主權的任何法理依據。中華民國台灣對其東部海域享有依據國際法的海域權利，不容中華人民共和國侵奪。

中國近年不斷利用海警力量推動灰色地帶行動，從台海、金馬周邊到台灣東部海域，持續嘗試改變現狀。這不是維護秩序，而是在製造新的風險與不穩定。

海洋委員會嚴正聲明：台灣海峽與周邊海域的和平穩定，需要的是尊重現狀與遵守國際規範，而不是任何一方片面擴張，以執法名義掩蓋侵略野心與霸權行徑。

海巡署5月15日又發現「同濟號」科研船於花蓮港東方33浬非法投放科儀器材。（海委會提供）

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