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    首頁 > 政治

    武陵學生畢典喊張善政「新店市長」遭出征 「村長」挨批開地圖砲霸凌學生

    2026/06/01 19:03 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市長張善政。（資料照）

    桃園市長張善政。（資料照）

    桃園市長張善政今（1）日上午出席武陵高中畢業典禮，進場時有學生喊「新店市長」，影片放上網路後，市議員詹江村發文批學生是青鳥、沒教養；議員黃瓊慧則批詹開地圖砲帶頭霸凌學生，若同學覺得受到網路霸凌、身心不適，請到她服務處，會即刻安排心理諮商。

    詹江村發文開頭就批「這個學校教育很失敗，市長到學校參加畢業典禮，學生一路狂吼新店市長，然後一堆青鳥跟著高潮」，並指出，綠營議員長年帶風向如此稱呼張善政，但張善政已多次說過，除非隔天早上院會開會，平時都是住在官邸，而張善政出席學校畢典，對學校是一種榮幸，卻在沒禮貌的青鳥學生狂吼狂叫新店市長的嘈雜聲前行，學生沒有羞辱到張善政，反而羞辱到的是學校，發文底下也有眾多網友留言批評學生。

    許多校友接力發文力挺學弟妹，強調武陵高中除了是桃園的第1志願，也是校風數一數二開放的，對於時事發表看法是再自然不過的事，卻遭議員批沒家教、青鳥，「若市長做得好，還會被揶揄嗎」；也有現場學生表示，根本沒有聽到狂吼狂叫新店市長、輪不到你（指詹）批評吧。

    黃瓊慧則表示，詹江村帶頭開地圖砲霸凌學生，結果有現場學生打臉沒聽到那些話，如果同學覺得受到網路霸凌、身心不適，請到她服務處，會即刻安排心理諮商。

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