罵賴清德三字經遭判拘役20天 林國成決定不上訴了

民眾黨前立委去年7月在黨內公開集會罵總統賴清德三字經，上月遭法院判處拘役20天，他今日宣布不上訴，依法繳納罰金。（擷取自林國成個人臉書）

時任民眾黨不分區立委林國成去年7月在黨內集會活動期間，手持麥克風罵總統賴清德三字經，事後遭檢方依公然侮辱罪起訴林，台北地院上月判其拘役20日，得易科罰金，可上訴。不過，林今日發文宣布，基於對司法尊重，以及個人言論對社會之影響，決定放棄上訴，接受判決並依法繳納罰金。

時任民眾黨不分區立委林國成去年7月20日參加黨內舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」公開集會活動時，手持麥克風罵總統賴清德三字經，該活動同時透過Youtube直播。總統賴清德事後對林國成提告，檢方依公然侮辱罪對林起訴。

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法院判決指出，林國成於行為時擔任立法委員，卻未思針對議題進行理性溝通或辯論，因與告訴人政治立場對立，於政治活動之造勢場合中，單純為達刺激群眾高昂情緒疊加之目的，以「幹Ｘ娘」辱罵身為國家元首之告訴人，行為實有不該，且犯後猶以「道歉不認罪」飾詞否認，難認有所悔悟，加上未與告訴人達成和解或徵得告訴人諒解，故判林拘役20天、得易科罰金，可上訴。

對此，林今日於個人臉書發文宣布，針對先前賴總統以個人身分對本人提起之妨害名譽告訴，日前法院已作出裁決，本人雖認為造勢場合之發言應屬政治性言論，內容亦屬公共事務評論之範疇，應受言論自由之高度保障；且賴總統身為國家領導人，應有接受批評之雅量，但本人基於對司法之尊重，不願意再浪費司法資源，且考量到本人當時身為政治人物，於公開場合因情緒激憤而失言，對社會之影響確有不妥，因此本人決定放棄上訴，接受法院判決結果並繳納罰鍰。

林國成強調，特別感謝無償義務幫忙處理本案的律師，以及這段時間許多傳訊來關心支持的好朋友們，尤其是打電話進來說要幫我付罰鍰的南部（台南、高雄、屏東）鄉親們，你們的好意本人十分感動也心領，但本案罰鍰本人會自己繳納，希望本案從此告一段落，勿再加劇社會的對立與紛擾。

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