民進黨新竹縣議員初選民調啟動 6搶4戰況激烈

民進黨新竹縣議員第二選區竹北東區有6人爭取4席提名，今起4天，每晚6點到10點進行電話民調。（記者廖雪茹攝）

2026九合一地方選舉，民進黨新竹縣黨部將對議員第二選區竹北東區提名4席，但有6位選將登記競爭，經協調採初選全民調，今起一連4天，每日晚上6點到10點進行電話民意調查，最終結果預計5日出爐。

角逐民進黨提名新竹縣議員第二選區竹北市東區者，包括爭取連任的議員歐陽霆、蔡蕥鍹，邵啟月、陳禹同及范格菱等3名竹北市民代表轉換跑道，以及政壇新人、竹北市長鄭朝方秘書蘇愛婷，形成6搶4的戰局。6名選將連日來站路口拜票，透過各種管道和活動場合，懇請市民的支持。

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蔡蕥鍹說，這次是民進黨新竹縣首次舉辦民調初選，竹縣屬艱困選區，但沒有「保障現任」或「現任優先」。她在2018年選上竹北市民代表，成為13鄉鎮中唯一一席民進黨鄉鎮市民代表，爾後選上縣議員，8年來努力深耕、點滴累積民眾的支持。

歐陽霆則說，這次選戰，可能是首次同一個選區卻一起聯合競選的創新嘗試。4年前，他喊出「突破艱困」並成功當選，善盡議員監督的職責。這次，他想再次尋求突破-不只自己要爭取連任，更希望能為新竹縣議會持續注入改革的新血。

3位年輕市代。邵啟月說，自己是有經驗、有衝勁、有熱忱，已經準備好全力以赴，進軍議會為竹北爭取更多的建設與福利！范格菱表示，3年多前她在科技業服務，因為熱愛家鄉，毅然辭職並投入選舉，這次參選議員希望能夠升級竹北，讓竹北朝向更好的城市。陳禹同強調，3年多來勤跑地方大小事，傾聽不同的聲音，了解大家的需求，這次爭取議員提名，期為大家爭取福利與更好的生活環境。

新人蘇愛婷說，2年前加入鄭朝方市長服務團隊、擔任秘書開始，跟著團隊一起打拼、一起學習，一路走來收穫很多。她會盡全力了解基層的需求，懇請市民支持。

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