高雄弱勢投保微型保險修法通過 未滿70歲可納保

議員黃柏霖長期關注弱勢族群微型保險議題。（記者葛祐豪翻攝）

弱勢投保微型保險擴大保護對象！高雄市議會今（1）日審議「高雄市弱勢族群微型保險自治條例」第4條修正案，納保年齡由65歲擴大至未滿70歲，全場議員無異議，由議長康裕成敲槌完成三讀，預計將新增近7千名弱勢長者受惠。

高雄是全國第一個將弱勢族群微型保險，以自治條例方式制度化的直轄市，111年由長期關注弱勢族群保障議題的議員黃柏霖推動制定，4年來，透過公私協力給予經濟弱勢市民意外死亡及意外失能的保障；此次修法將納保年齡上限由未滿65歲提高至未滿70歲，預計新增近7千名符合資格的弱勢長者受惠，進一步擴大社會安全保障網。

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黃柏霖表示，現行條文將納保對象年齡限制於15歲以上、未滿65歲，考量高齡弱勢族群仍有保險保障需求，因此提案修正提高年齡上限至未滿70歲，讓更多弱勢長者獲得基本保障。

黃柏霖強調，隨著科技與通訊日益發達，行政作業雖可透過數位化方式提升效率，但對弱勢市民而言，面對面的關懷仍具重要意義，建議市府於微型保險推動過程中，應盡可能透過實地關懷及親自遞送相關資料等方式，讓受益民眾不僅獲得制度保障，更能感受到政府照顧弱勢的溫暖與用心。

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