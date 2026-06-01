2026東亞民主論壇聚焦探討政治極化 韓國瑜：盼找出創新解決方案

民主基金會董事長韓國瑜在「2026東亞民主論壇」致詞表示，近年來，社會極化與政治極化現象在各個層面急速加劇，群體之間的分歧與不和睦，使得政策制定的共識變得緩慢且艱難。（記者黃靖媗攝）

2026東亞民主論壇今（1）日下午登場，主軸探討政治極化、威權擴散等議題。民主基金會董事長韓國瑜致詞表示，近年來，社會極化與政治極化現象在各個層面急速加劇，群體之間的分歧與不和睦，使得政策制定的共識變得緩慢且艱難。台灣作為地緣政治緊張局勢下捍衛自由民主價值的前線，也無法全然倖免於此趨勢，盼藉此論壇找出因應極化的創新解決方案。

台灣民主基金會今日下午舉辦「2026東亞民主論壇」，邀集國內外民主研究學者、政策專家及公共事務人士，共同探討東亞地區民主發展、政治極化與威權擴散等議題。民主基金會董事長韓國瑜、執行長廖達琪，與東亞民主論壇執委會主席市原麻衣子先後進行開幕致詞。

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立法院長、民主基金會董事長韓國瑜錄影致詞表示，今年論壇主題為「重塑民主核心：凝聚共識抗衡社會極化」，特別邀請公元兩千論壇基金會（Forum 2000 Foundation）、亞洲民主網絡（ADN）、美國國家民主基金會（NED）以及5.18紀念基金會等夥伴共同參與。期待藉此論壇共同找出極化問題的核心成因、探討當前的主要問題與挑戰，並腦力激盪，找出因應極化的創新解決方案。

韓國瑜指出，近年來，社會極化與政治極化現象在各個層面急速加劇，群體之間的分歧與不和睦，使得政策制定的共識變得緩慢且艱難。此外，AI科技的廣泛應用，也對社會互信的基石造成前所未有的挑戰，對於台灣、東亞等全世界的民主政體而言，如何在提升科技發展的同時，回應新興科技技術對民主制度所產生的風險，也是我們今日齊聚討論的重要原因。

韓國瑜表示，作為地緣政治緊張局勢下捍衛自由民主價值的前線，台灣也無法全然倖免於這股日益攀升的極化趨勢。根據瑞典哥德堡大學V-Dem研究所的報告，整個東亞地區在過去幾年間都出現政治極化的現象。儘管如此，在政治與社會極化的挑戰中，台灣始終堅守對民主價值與理想的承諾。根據過去兩年自由之家的「世界自由度報告」、經濟學人資訊社（EIU）的「民主指數」，以及前述V-Dem報告，台灣的自由民主排名，依舊高居亞洲前3名。

韓國瑜表示，這份韌性不僅源於我們在制度內建立共識的努力，也來自於社會各界共同對抗假訊息、促進對話與理解的決心，是必須持續努力進行的任務。必須不斷討論與溝通，在彼此差異中求同存異，積極尋求共識。

日本一橋大學全球治理研究中心教授、東亞民主論壇執委會主席市原麻衣子開場致詞也表示，目前正面臨二戰後最艱難的時期，民粹主義在各國抬頭，外部勢力試圖分裂和破壞穩定性。今年論壇主題「去極化」比以往任何時候都更重要。

民主基金會執行長廖達琪致詞。（記者黃靖媗攝）

2026東亞民主論壇1日下午登場，主軸探討政治極化、威權擴散等議題。（記者黃靖媗攝）

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