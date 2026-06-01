台東知本濕地算「縣級」或「中央級」 未有下文

射馬干大排未來將部分墊高供水流入濕地。（資料畫面，縣府提供）

來自於知本卡大地布部落的議員陳政宗，今在縣政總質詢時，要求縣府建設處說清楚知本濕地問題，並要求開發商、部落、縣府三方協調知本濕地處理方式。建設處長蔡勝雄表示，中央其實有提出建議，由地方自提濕地申請。但仍待多方討論、申請方有濕地資格。

蔡勝雄表示，近日收到公園管理署來函詢問知本濕地狀況，已答覆，希望環團若認為知本濕地是可被保護濕地，需循正常管道向縣府申請，建設處會輔導，並協助認定是縣級或中央級保護濕地，但目前未有下文。

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知本濕地未自帶水源 生物多樣性卻多元

知本濕地背後問題不少、結構複雜，相較國家級卑南濕地本身就有地下湧泉，僅靠大排、溝渠尾水「養大」的知本濕地能夠有如今生物多樣性實不多見，也因其未自帶水源，縣府亦未待知本濕地為「標準濕地」般重視。

縣府在114年公告治理計畫時環團、部落、農民協商「大水入海、小水進濕地」保持濕地不要陸化，左岸農田外以水泥塊防水進入，右岸不變動。

如今狀況是，濕地因泥沙淤積嚴重增高，大排水脈無法往高處、濕地流入，公部門仍以濕地「身份待定」也無部門有權、願意介入。蔡勝雄說，大排屬建設處工作，僅以墊高大排土石堵水，讓水能因此流入濕地。

據了解，公園管理署的確在媒體報導後十分重視，五月初來函詢問，月底直接來電直問「為何不注重生態？」，電話中直接回其「中央那麼重視，由中央直接劃設算了」，雙方言語衝突卻未有下文。

知本濕地地主為縣府，使用、所有權則是當地部落，附近又面臨開發，濕地正邁向乾枯，環團與部落又格外重視，雖中央給出「提出申請」的路，但由誰申請則成另一問題。陳政宗表示，期許縣府與環團有更良好的溝通，近期再聚部落、縣府、開發商三方討論。

射馬干大排未來將部分墊高供水流入濕地。（資料畫面，縣府提供）

縣議員陳政宗（左）期許縣府能與環團有良性溝通。（擷取自縣議會直播）

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