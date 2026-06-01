新竹市接棒2028全中運 議員憂自由車場悲劇重演

新竹市議員廖子齊。（資料照）

新竹市將接辦2028全中運賽事，市議員廖子齊指出，市府編列的預算突破5億元，明年中央遴選委員就要到竹市現勘場地，竹市距上次承辦全國等級賽事已相隔超過20年，近年又發生運動場館完工卻不能作為比賽場地、世壯運自由車場整修後仍喪失賽事資格、市級比賽臨時換場地與改規則等狀況，她也擔憂去年自由車場悲劇重演，且質疑竹市是否準備好承辦全國大型賽事？

市府教育處回應，已依各競賽種類需求分年編列經費，逐步辦理場館整修、設備升級及周邊配套規劃，考量部分競賽項目對場地規格及專業設施要求較高，市府將比照歷屆全中運辦理模式評估，必要時借用外縣市符合規範的專業場館，確保賽事順利與競賽品質，並兼顧資源有效運用，全力接辦2028全中運。

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她說，教育處已坦承，去年完工的香山休閒運動館游泳池和香山游泳池、南寮游泳池，都因不符規格、觀眾席不足，無法成為全中運比賽場地，須移到竹北比賽，竹市身為地主隊，卻失去主場優勢，令人遺憾。再者去年市府信誓旦旦要承辦雙北世壯運自由車賽事，結果耗資1.18億整修的自由車場，過程導致裁判長試騎時摔傷骨折，竹市也喪失承辦賽事資格，成為國際笑話。

廖子齊說，市府蓋場地不行，連辦比賽也狀況頻傳，像2024年市府在中小學運動會及全市運動會賽前，突取消田徑及游泳項目前3名獎勵金，遭批評不重視基層體育發展，2025年辦中小學聯合運動會，游泳項目更在比賽前2週才通知更換場地，從南寮游泳池改到清大；比賽當週又臨時更改規則，通知選手不能跳水，致使賽制不符合全中運規定，如今全中運20項必辦項目，自由車、射擊、輕艇、划船等項目都要移到外縣市舉辦，實在可惜。

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