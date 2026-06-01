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    首頁 > 政治

    確定了！230人之差 年底選舉 礁溪多1席議員、蘇澳少1席

    2026/06/01 18:37 記者游明金／宜蘭報導
    礁溪是宜縣空屋率最高鄉鎮，受房屋稅新制影響，戶籍大幅遷入，人口增加，今年底確定多1席議員席次。（資料照）

    礁溪是宜縣空屋率最高鄉鎮，受房屋稅新制影響，戶籍大幅遷入，人口增加，今年底確定多1席議員席次。（資料照）

    宜蘭縣有34席縣議員，年底縣議員選舉，根據5月底最終人口數統計，蘇澳鎮以230人之差，議員席次確定從3席減為2席，礁溪鄉則從2席增至3席。

    宜蘭縣議員名額34人，依據公職人員選舉罷免法第38條規定，各鄉鎮市選舉名額，以選舉投票之前第6個月月底戶籍統計之人口數為準；今年是11月28日投票，前6個月月底即5月31日。

    宜縣34席議員須保留2席給大同鄉、南澳鄉山地原住民，還要保留1席給平地原住民，區域議員只剩31席。根據5月底的數據，宜縣人口數44萬8670人，扣除平地原住民3627人、山地原住民1萬6362人，剩餘42萬8681人；再以此數除以31席區域議員席次，平均選出1名議員基本人口數1萬3828.42人。

    宜縣10個平地鄉市分配到的區域議員席次，是以鄉鎮市區域人口數除以選出1名議員的基本人口數，取商數整數作為席次，10個鄉鎮市商數整數加總後是24席，議員還有7席可分配，就按所餘人口數高低再依序分配；依據5月底人口數統計，下屆各鄉鎮市議員席次多與本屆相同，但礁溪所餘人口數8338人擠進第7名，蘇澳鎮8108人掉到第8名，礁溪以230人差距領先蘇澳，下屆可多1席議員，蘇澳則少1席。

    縣府表示，礁溪一直是空屋率最高鄉鎮，但受到去年房屋稅新制影響，若未辦理戶籍登記，就會被認定非自住房屋，房屋稅會從原本的1%，最高跳增到4.8%，吸引屋主大舉遷入設籍，因此造成議員席次出現變化，不過，最後仍須以宜縣選舉委員會8月20日公告為準。

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