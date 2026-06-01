雅方簡體字風波 央視也發片背書 網紅八炯點破中共「分化手段」

央視特別發影片幫雅方說話。（圖翻攝自抖音）

雅方雪糕近日因包裝上印有簡體字引發質疑，26歲二代掌門人林暄穎出面解釋產品為了外銷中國所以使用簡體字，卻又因用「大陸」稱呼對岸遭部分網友砲轟。後續雅方官方和林暄穎發聲明道歉，本以為輿論能就此平息，卻有一票國民黨立委拍影片大動作聲援，反使怒火越燒越旺。不僅如此，連中共官媒《央視》也跳出來幫雅方背書，讓大批網友對這些人扯後腿的功力「刮目相看」。

面對輿論批評，雅方官方和林暄穎上週四（5/28）就發了道歉聲明，表示日後內銷、外銷的包裝將分開製作，不會再出現繁簡字體同時出現的狀況，避免因表達不周而造成各界困擾。原本網上也認為這件事並沒有那麼嚴重，願意改正就應該給予鼓勵與肯定，但藍委廖偉翔、謝龍介、許宇甄、張智倫、蘇清泉等人拍影片，大動作聲援雅方的同時，不忘嘲諷民進黨及台派支持者，結果反而讓怒火復燃，甚至越燒越旺，痛批這群藍委根本是「提油救火」。

請繼續往下閱讀...

不只國民黨，還有網友發現中共官媒《央視》也特地在官方抖音帳號「央視網快看」發布影片幫雅方背書，並以「台灣一食品企業因包裝印有簡體字遭綠營網暴」為題下標。影片中的央視女主播表示，民進黨的支持者和側翼網軍正在無差別攻擊使用簡體字或中國用語的台灣企業，已經到了「走火入魔」的地步，「但兩岸同根同源的文化紐帶無法切割，其逢中必反、自欺欺人的操弄十分荒唐可笑。」

台網看了直呼傻眼，「本以為雅方事件應該是沒那麼複雜啦，頂多燒個一陣子就過去了，結果，除了一堆國民黨立委出來護他們的金主之外，現在竟然連央視都大剌剌的公然幫雅方背書了，這……？」、「中共真的很會拖後腿」、「那不就是要我抵制的意思？」、「中共認證喔！」、「雅方事件本來就很好處理，她老爸都出來發聲明，要讓事件落幕歸於平靜，偏偏就一堆蠢草跟逢綠必反的藍色立委要玩當初館長那招，連央視都跳下去挺，弄到現在真的就是坐實了跟築間相同下場」、「恭喜雅方囉，獲得60%的人瘋狂買爆，賺的錢又可以持續金援政治人物，我們就不要打擾他們，讓給那些人買」。

反共網紅「八炯」也被釣出來留言：「分享一下我與中共交手的經驗，有些人，不見得他們真的舔共，中共也很聰明，會站在台派支持者反對的事物上去支持，讓大家更扣上紅統的標籤，把這些人更往中共推，這時候，有些人會被當有利用價值的笨蛋，有些對『政治沒有敏感度』的人，就會認為，你看中國理性多了，這也是中共的分化手段之一。」

「這些人真的不在乎『中國怎樣』，他們只在乎『為什麼要因為政治而抵制別人產品』，中國這樣做是他們不對，台灣做也是台灣不對，他們不會去思考每次獨立事件的不同脈絡，因為工作、八卦、生活，讓這些人沒有空去了解背後的議題。民主國家贏不了不同體量的共產獨裁滲透，因為我們做任何防衛或反制，都會被扣上，你跟中共沒兩樣。」

但八炯也說，雅方這件事他不會上車去跟著批評譴責企業方，「我只會對明確舉五星旗，說要武統、和統，偷渡概念的人去評價。否則我們這樣會讓所謂對政治沒有感覺的『中間選民』反感，這是我大罷免的反思與調整。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法