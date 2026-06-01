砸21億興建部立苗栗醫院 衛福部、立委現地考察

衛生福利部長石崇良（左4），今與立委林月琴（右4）等人，到大千綜合醫院考察。（圖由林月琴辦公室提供）

衛生福利部長石崇良，今（1）日與立法院社會福利及衛生環境委員會召委林月琴、委員邱鎮軍，赴衛福部苗栗醫院及大千綜合醫院考察。林月琴表示，將把苗栗醫療現場的困難帶回中央，要求中央資源更精準貼近地方所需。

部立苗栗醫院是苗栗重要公共醫療據點，中央已拍板挹注21億元，支持辦理急重症醫療大樓建設，為考察關注焦點。石崇良表示，部苗急重症大樓，預定今年7月發包；若涉及地方財務負擔，衛福部也會考量財務困難縣市需求，給予必要支持。

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林月琴也指出，中央資源進苗栗，不應只停在核定多少錢，也要落實到病人、醫護與地方服務量能。石崇良也回應，部苗的公醫使命，未來一定會把長照相關服務與醫療體系整合，擴增長者服務樣態與量能，並研議增加符合在地長者需求的中醫相關科別。

出席關心的民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安也表示，未來床位增加、醫療設備升級及停車空間改善等配套應同步到位，才能有效提升苗栗醫療量能，讓鄉親獲得更完善的在地照護。

另，大千綜合醫院長期承擔苗栗市及周邊鄉鎮急重症、復健、洗腎與在地照護需求；院方則提出醫療人力等問題。

石崇良則回應，衛福部將研議「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS計畫）」診察費及醫事人員值班費給付標準提升30％，以強化偏鄉醫療服務；並針對三班護病比在地區醫院推動所需支持給予協助，確保相關制度在明年5月1日準時上路。並持續擴大支持「醫中計畫」，維持苗栗重症醫療網絡，並透過制度誘因，協助年輕醫師留在苗栗服務。

林月琴強調，她將持續在衛環委員會追蹤大千醫療人力、智慧醫療、急重症量能，以及部苗急重症大樓、長照銜接與公共醫療服務，確保中央承諾變成苗栗鄉親看得到、用得到的成果。

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