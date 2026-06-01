批徐國勇「受益」説太傲慢 王婉諭：怎會反過頭來要求年輕人感恩？

民進黨秘書長、前內政部長徐國勇（中）日前到宜蘭五結奠安宮參拜。（資料照）

台灣股市近期迎來「牛市」巔峰、大盤指數衝破4萬點大關且持續攀升，經濟前景看好，不過，卻有年輕人日前在民進黨青年座談上抱怨錢「都別人在賺」，黨秘書長徐國勇卻反問「你沒有受益嗎？」，引發討論。對此，時代力量主席王婉諭批評，政府一邊努力補破網、卻要年輕人感恩，直言徐態度「太傲慢」，不該把股市成績拿來說嘴。

民進黨上月30日舉辦黨40周年紀念青年座談，除副總統蕭美琴、黨秘書長徐國勇及台中市長參選人何欣純一同出席和台中青年對談。期間，徐國勇表示，台灣股市飆破4萬點成全世界第五大，卻有年輕人埋怨「都別人在賺」，但他稱，股稅早已成為政府稅收、並以社會福利方式造福每個人，「你難道沒有受益嗎」？此話一出引發議論。

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對此，時代力量主席王婉諭今（1）日反批，AI熱潮帶動出口，經濟數據漂亮，股市站上4萬點，這是事實；但薪水追不上房價、租屋壓力越來越重、貧富差距越拉越大，這些也都是事實，強調，台灣經濟確實變好了，但很多年輕人並沒有跟著受惠，這正是賴總統3天前一口氣提出18項政策、一年投入3800億預算的原因，政府自己都清楚問題所在。

王婉諭表示，政府願意亡羊補牢、提高基本工資、擴大社會福利支出，方向是對的。但執政黨秘書長同時說出「難道你沒有受益嗎」，等於是在用政府尚未解決的問題，反問被那些問題困住的人，說不過去。

王婉諭指出，居住穩定是年輕人成家生育的基本條件，政府應加速興建社會住宅、提高囤房持有成本，使認真工作的民眾得以安居。其次，托育、教育、醫護、社工等支撐社會運作的基礎人力長期低薪，政府應從公部門帶頭改善薪資結構，讓更多人願意投入這些重要工作。

王婉諭強調，讓認真工作的人可以有一個安定的家，讓想生孩子的人真的敢把孩子生下來，才是政府現在最重要的任務，而非說教，也不是把股市成績拿來說嘴。

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