5月底人口數底定 南投縣議員2、3選區席次1增1減

南投縣5月底人口數出爐，第二、第三選區人口數變化不大，議員席次應可確定將一增一減。（資料照）

南投縣縣議員第二、第三選區傳出席次將一增一減，縣選委會強調，須等5月底人口數統計才能確定，今天13鄉鎮市5月人口數字出爐，第二選區人口、第四選區人口都略增，據了解，縣選委會經試算，仍與3月份統計相差不多，第二選區可望由8席增為9席，第三選區則從4席減為3席。

南投縣議員有37席，扣除第六到第八選區各有1席原住民議員席次，依選罷法第38條規定，其他34席名額以投票前半年戶籍統計人口數計算，即以5月底人口數決定各選區名額變化。由於縣選委會先前召開委員會議，曾以3月人口數試算，發現第二選區（草屯、中寮）因人口數增加，席次將從8席增為9席，第三選區（集集、水里、魚池、信義）因人口數減少，席次會從4席減為3席。

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經2個月的人口變化，13鄉鎮市5月底人口統計出爐，經扣除選區內的原住民人數，第二選區的人口數10萬9930人，比3月份小增86人；第三選區則為4萬4186人，比3月份增加179人。

據了解，縣選委會今天試算一下，與3月份結果大致相似，應可確定第二選區將增1席，第三選區減1席。第二選區席次可望增加，表態參選的人愈來愈多，競爭激烈可期。

南投縣選委會表示，縣選委會月底才會將5月底人口統計數字呈報中選會，縣議員各選區席次，中選會預定在8月20日公布，一切還是以中選會公布數字為準。

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