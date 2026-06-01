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    首頁 > 政治

    菲防長欲與台灣合作應對中國軍事擴張 外交部：誠摯歡迎

    2026/06/01 17:05 記者黃靖媗／台北報導
    菲律賓國防部長鐵歐多洛在新加坡「香格里拉對話」期間受訪指出，菲律賓正積極擴大與美國、台灣、日本及越南等夥伴的軍事與國防聯繫，以遏制中國的擴張企圖。（歐新社）

    菲律賓國防部長鐵歐多洛在新加坡「香格里拉對話」期間受訪指出，菲律賓正積極擴大與美國、台灣、日本及越南等夥伴的軍事與國防聯繫，以遏制中國的擴張企圖。（歐新社）

    菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）5月30日表示，菲律賓在面對中國持續擴張軍事影響力及在區域採取脅迫作為，正在尋求與日本、越南及台灣等防衛夥伴交流合作。對此，我國外交部表示，誠摯歡迎與高度肯定，台菲持續深化實質夥伴關係，我國願與菲國及理念相近國家共同促進印太地區的民主、和平與繁榮。

    鐵歐多洛5月30日出席新加坡香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）期間受訪表示，菲律賓在面對中國持續擴張軍事影響力及在區域採取脅迫作為，目前除強化與美國安全關係外，更正在尋求與日本、越南及台灣等防衛夥伴交流合作，以共同因應區域挑戰。

    外交部強調，在總統賴清德及外交部總合外交戰略3鏈政策下，台菲持續深化實質夥伴關係，包括推動「台菲經濟走廊」深化兩國供應鏈韌性。

    外交部也表示，我方欣見菲國與美國啟動「矽盛世倡議」下的供應鏈合作，期盼未來雙方在經濟、安全、科技及人民交流成為全方位合作夥伴，我國願與菲國及理念相近國家共同促進印太地區的民主、和平與繁榮。

    針對鐵歐多洛的說法，顧立雄今日上午也於立法院表示，總統賴清德已經宣布，我國2030年國防預算會達到GDP的5%，這是我們努力的目標；以北約標準計算的GDP3%，則是我們現在正在努力的。至於與菲律賓的合作關係，我方尊重菲律賓的說法，但細節的部分，國防部無法透露。

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