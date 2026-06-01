捷克議長訪台遭中國譴責 「造成外交上困擾」韓國瑜致歉

立法院長韓國瑜（右）1日歡迎來訪的捷克共和國參議院議長韋德齊（左）參訪團一行，韋德齊特地準備獅子造型的禮物。（記者羅沛德攝）

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）今日率團訪問台灣，並在中午接受立法院長韓國瑜款宴接待。對於中共譴責韋德齊來台訪問一事，韓國瑜在會後受訪時向韋德齊與捷克議員們致上歉意，並重申中華民國已在世界上堅強存在115年，會繼續堅強下去，儘管國際處境困難，仍會堅挺走下去。

韓國瑜表示，感謝韋德齊代表捷克參議院、國會來中華民國立法院參觀，過去多年來捷克始終堅定在國際場合支持中華民國參與國際事務，立法院對此表達由衷感謝。此外，8月1日之後，台北飛布拉格航班也增加了1倍，顯現出台、捷雙邊經貿、文教、觀光旅遊等交流越來越密切。

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「中華民國在國際處境非常困難，要在國際上呼吸一口新鮮空氣都是這麼艱難！」韓國瑜強調，國會外交非常重要，它不像行政部門這麼敏感，立法院又代表台、澎、金、馬所有人民最高的民意機構，希望國會外交能持續推動，基於此，也希望立法院全部委員幫忙找出更寬闊的外交空間。

針對中共不滿韋德齊率團來台一事，韓國瑜表示，他向韋德齊與捷克議員們致上歉意，「造成大家外交上困擾，我們非常不好意思」。

他進一步說，中華民國創建於1911年，已在世界上堅強存在115年，會繼續堅強下去，中華民國在憲法奠基上，有自己預定要做的國家目標，包括12個邦交國，沒有邦交的國家要展開密切來往，立法院持開放態度，就像本次捷克議長來訪，雖然雙方沒有外交關係，但竭誠、熱情歡迎，也帶來兩國國民的深化合作。

韓國瑜指出，台灣在當前艱難處境下，在國際上任何的動作都非常困難，大家都心知肚明，但還是會堅強走下去。中華民國一定繼續堅強下去，世界各地、五湖四海的好朋友都歡迎來台灣，台灣人會熱情相對，在國際空間及生存環境下，一定堅挺走下去。

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