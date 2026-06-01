破解中共「三合一」武器吞噬現實 國民黨魁選舉也曾淪網軍練兵場

美國范德比爾特大學國家安全研究所2025年揭露，「中科天璣」干預我國總統大選。（本報合成／路透社）

中共近年不斷升級認知作戰，資安人士發現，中共已建構一套「三位一體」的新型態輿論操控系統，不僅在境內以「記事本」APP強逼公務員帶輿論風向，更透過具解放軍背景的「中科天璣」與民間「無邊界集團」對境外發動認知戰與日常滲透，不僅曾干預我國2024總統大選，連國民黨主席選舉都曾淪為境外網軍的練兵場。

中共中央網信辦2025年宣布「清朗系列專項行動」，聲稱要打擊「借AI技術實施網絡水軍行為」。資安人士表示，與此同時，多地政府外流文件證實，中共正透過「記事本」APP，建構一個量化、即時稽核的APP，要求公務員事先置入正面訊息、創造對政府有利的輿情，「在打擊所謂假消息的同時，置入政府想要你在網路上看到的世界」。

請繼續往下閱讀...

除了境內洗腦，中共海外資訊戰的規模更令人咋舌。歐盟對外事務部（EEAS）2025年發表《外國資訊操弄與干預報告》報告指出，與中國公安部關聯的「龍橋」集團，是目前全球規模最大的官方網軍；我國安局進一步揭露，該集團使用逾20種語言，在180多個社群平台強勢干擾民主國家輿論，強化中國影響力。

美國范德比爾特大學與台灣民主實驗室共同發布的《中科天璣內部文件研究》更揭露，與解放軍關係密切的「中科天璣」配合中國政府執行海外輿情監控、精準受眾側寫及大規模認知作戰，並利用AI生成機器人帳號，進行極具真實感、能躲避偵測的大規模海外認知戰，且中國曾透過該系統干預台灣2024年總統大選。

資安人士回顧，去年國民黨主席選舉期間，參選人郝龍斌就曾指控遭境外網軍攻擊，趙少康更公開抨擊，郝龍斌遭不明團隊合成深偽「接吻」影片、大量投放錯假訊息；另一參選人張亞中也點出，網路上同時出現數十個虛假頻道，產出上百支高度相似的影片為鄭麗文造勢。當時鄭麗文則以「網路AI時代新現象，大家應快速適應」回應。

資安人士分析，當網路上出現對某人或某政黨鋪天蓋地的「支持聲音」，其實很可能是中國任務執行的產物，當看見真相的人被網路霸凌，找不到同溫層的孤立感，會使真實聲音趨向沉默。「記事本」與「中科天璣」除了製造網路虛假聲量，更形塑出一種「多數意見」的假象，讓真實的聲音在旁大聲量壓制下，選擇自我消音，也就是「沉默螺旋」理論。

我國安局進一步掌握，中共除了官方管道外，更扶植如「無邊界集團」等民間公司，該集團以香港為跳板，在臉書廣設內容農場，張貼煽動性文章吸引點閱，並於Threads、X等新興平台長期經營「軟性議題」，一旦發生重大政治事件，就會伺機配合中共大外宣，潛移默化影響民眾認知。

資安人士總結，境內製造輿論的「記事本」、境外認知作戰的「中科天璣」，加上日常跨境滲透的「無邊界集團」，已構成中共不可或缺的「三位一體」認知戰拼圖。訊息戰打的是看不見的子彈，監控、側寫體系則是讓子彈更精準的瞄準鏡，中共正企圖透過網路影響現實生活的輿論風向，達成中國所想要的真實世界。

相關新聞:

中共網軍最新洗腦武器曝光 APP設KPI逼公務員下班刷讚帶風向

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法