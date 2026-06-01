張善政被譏「新店市長」？詹江村怒轟沒家教 武陵學生、胡采蘋齊反擊

桃園市長張善政。（資料照）

國民黨桃園市議員「村長」詹江村今日發文控訴，桃園市長張善政出席畢業典禮時遭學生「一路狂吼『新店市長』」，痛批該校「教育很失敗」、「這叫作沒有家教的表現」。儘管詹江村隻字未提校名，但因附圖是桃園第一志願「武陵高中」的畢典現場，遭在場學生打臉駁斥現場根本沒人這樣喊；財經網紅胡采蘋也發文力挺學生，質疑難道叫新店市長就是沒教養，更直言新店市民情何以堪。

詹江村今（1）日在臉書發文 怒轟「這個學校教育很失敗」，指出市長張善政以貴賓身分受邀參加畢業典禮，是對學校的榮幸，卻在沒有禮貌的「青鳥學生」狂吼狂叫「新店市長」的嘈雜聲中前行。

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詹江村指出，民進黨議員過去長年在議會或網路帶風向，狂酸住在新店的張善政是「新店市長」，但張善政早已多次澄清平時都住官邸，除非隔天清晨要到台北開院會才回新店。他痛批學生：「你們沒有羞辱到張善政，你們羞辱的是學校的沒有教養。別跟我說這叫做民主，這叫作沒有家教的表現，這些青鳥學生讓桃園人，感到非常可恥」。

由於詹江村貼文附帶的影片截圖露出武陵高中的畢業典禮，不少支持者隨之痛批武陵高中的學生「只能說教育失敗、這群學生書白讀了」、「現在的學生就是猴子，還沒人可以管的那種」、「學校教育這麼失敗啊！學生素質越來越爛！當天的學生出來面對啊！不要躲起來啦！」

對此，多名自稱在現場的武陵高中學生也在Threads上發文駁斥：「當時在現場的時候根本沒聽到這些，不需要用這些來抹黑我們學校！」更有學生不滿直言，「所謂的新店市長我也沒有聽見，假設真的有好了，也不是一路狂吼的程度，可以不要利用自己同溫層選民霸凌學生嗎？」

胡采蘋也在臉書轉發詹江村的貼文調侃，張善政一天到晚在新店被拍到，在大全聯買水果、週末還去花蓮種菜，結果去武陵高中畢業典禮被學生高喊『新店市長好』，學生卻被罵「沒有教養」、「青鳥學生」、「沒有家教」、「非常可恥」。

胡采蘋犀利質疑，「被講新店市長是什麼沒家教、沒教養的事情嗎？新店市民是？武陵高中不是桃園第一志願的學校嗎，武陵高中校長是不是要出來講點話啊。」最後更調皮表示「我決定我以後都要叫張善政新店市長了！新店市長張善政好」。

國民黨籍桃園市議員詹江村。（圖由詹江村提供）

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