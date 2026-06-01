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    首頁 > 政治

    中市東南區熱鬧！繼楊寶楨退民眾黨參選 政治素人林英成也退國民黨參選

    2026/06/01 16:46 記者蘇金鳳／台中報導
    林英成的退黨聲明書。（林英成提供）

    林英成的退黨聲明書。（林英成提供）

    中市東南區選區真熱鬧，除了「寶寶」楊寶楨退出民眾黨要參選，又將多一位無黨籍市議員參選人；未獲國民黨提名的政治素人林英成，今天宣布退黨，強調參選到底；中市黨部副主委陳明振表示，「尊重」，但退黨後4年後才能再入黨，也無法再參加黨內初選。

    國民黨中市黨部確定提名34席市議員參選人，其中東南區則是採徵召現任市議員李中及林霈涵，而政治素人林英成很早就表態要參選東南區，他認為新人根本未有機會，因此退黨，並表示要參選到底。

    此外，林英成並在網路群組發文表示，民意代表原本就是一份吃力不討好的職務，但因為它有權有利的關係，卻被有心人淪為賺錢的管道，施行多年的民主制度，人民理應看得更清楚，真真假假、假假真真，總不能瞎挺到底。

    林英成表示，此時此刻起，他要做一位跳脫藍綠以外不一樣的民意代表，也希望人民敢於改變，讓他有服務的機會，絕不會比原有來的糟，說不定比原有來的好。

    國民黨政治素人林英成宣布退黨，堅決參選東南區市議員。（林英成提供）

    國民黨政治素人林英成宣布退黨，堅決參選東南區市議員。（林英成提供）

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