無懼中共！韋德齊：台灣、捷克是民主國家 跟誰交友無需聽別人命令

立法院長韓國瑜（右三）1日歡迎來訪的捷克共和國參議院議長韋德齊（左二）參訪團一行。餐會結束後，兩人一同接受媒體訪問。（記者羅沛德攝）

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）暌違6年今日再度率團訪問台灣，出訪前以及此刻中共屢透過大使館發表抗議、譴責聲明。韋德齊中午接受立法院長韓國瑜設宴款待，並在會後受訪時說，台灣、捷克兩個都是自由民主國家，且自由民主國家不一定、不需要聽別人的命令來決定要跟誰交朋友、不交朋友。

韋德齊指出，感謝立法院長韓國瑜邀請他來訪問台灣，以及所有台灣立委給予的熱情招待，今天他在會晤中聽到立法院有意繼續發展和捷克參議院合作；他在訪台前曾向捷克參議院全體大會詢問是否支持他訪台、繼續發展與台灣立法院合作，80%出席的參議員表示願意。

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韋德齊表示，他認為台灣、捷克兩個都是自由民主國家，且自由民主國家不一定、不需要聽別人的命令來決定要跟誰交朋友、不交朋友。捷克、台灣之間的合作是基於互利、互惠的基礎，給雙方國家帶來許多利益與好處，在民主國家有一些人反對是很自然、很正常的。

他強調，「台灣應該要當捷克的朋友，捷克一定要當台灣的朋友！」

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