為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    無懼中共！韋德齊：台灣、捷克是民主國家 跟誰交友無需聽別人命令

    2026/06/01 16:40 記者林哲遠／台北報導
    立法院長韓國瑜（右三）1日歡迎來訪的捷克共和國參議院議長韋德齊（左二）參訪團一行。餐會結束後，兩人一同接受媒體訪問。（記者羅沛德攝）

    立法院長韓國瑜（右三）1日歡迎來訪的捷克共和國參議院議長韋德齊（左二）參訪團一行。餐會結束後，兩人一同接受媒體訪問。（記者羅沛德攝）

    捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）暌違6年今日再度率團訪問台灣，出訪前以及此刻中共屢透過大使館發表抗議、譴責聲明。韋德齊中午接受立法院長韓國瑜設宴款待，並在會後受訪時說，台灣、捷克兩個都是自由民主國家，且自由民主國家不一定、不需要聽別人的命令來決定要跟誰交朋友、不交朋友。

    韋德齊指出，感謝立法院長韓國瑜邀請他來訪問台灣，以及所有台灣立委給予的熱情招待，今天他在會晤中聽到立法院有意繼續發展和捷克參議院合作；他在訪台前曾向捷克參議院全體大會詢問是否支持他訪台、繼續發展與台灣立法院合作，80%出席的參議員表示願意。

    韋德齊表示，他認為台灣、捷克兩個都是自由民主國家，且自由民主國家不一定、不需要聽別人的命令來決定要跟誰交朋友、不交朋友。捷克、台灣之間的合作是基於互利、互惠的基礎，給雙方國家帶來許多利益與好處，在民主國家有一些人反對是很自然、很正常的。

    他強調，「台灣應該要當捷克的朋友，捷克一定要當台灣的朋友！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播