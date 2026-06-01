新北敬老卡明年起可於通路消費 蘇競辦：市府已實現蘇巧慧2.5項政見

民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將說，蘇巧慧的政見是敬老卡提升到1000點，1000點皆可擴大使用，所以目前新北市府算是實現百分之50。（圖由蘇巧慧競選辦公室提供）

新北市長侯友宜今宣布新北敬老愛心卡使用範圍將逐步擴大，明年下半年開放300點用於農會、藥局與超商通路；民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室回應，好的政見不分藍、綠，很高興新北市府繼兒童免費營養午餐、提高鄰長事務費後，又實現蘇巧慧另一個升級敬老卡政見，市府至今已實現蘇巧慧2.5項重要政見，未來支持敬老卡1千點彈性使用的市民，就支持蘇巧慧。

蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將表示，今年2月初，蘇巧慧就提出敬老卡提升到一千點、擴大使用範圍，並且在廣播電台播出廣告「ㄟ凍坐公車，嘛ㄟ凍買咪仔」，使用效期採年度計算，不會每月歸零。

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馬亨亨．夷將指出，好的政見不分藍、綠，很高興市府繼兒童免費營養午餐、提高鄰長事務費後，今天又實現蘇巧慧另一個政見：「擴大敬老卡300點使用範圍、未來點數可累積」，新北市府至今已經實現蘇巧慧2.5個重要政見，「蘇巧慧的政見是敬老卡提升到1000點，1000點皆可擴大使用，所以目前算是實現百分之50。」他強調，未來支持敬老卡1000點彈性使用的市民朋友，就請支持蘇巧慧，讓新北的長輩更健康、更願意出門消費。

新北敬老愛心卡使用範圍將逐步擴大，民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將說，市府至今已實現蘇巧慧2.5項重要政見。（圖由蘇巧慧競選辦公室提供）

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