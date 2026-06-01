國防部「台美評估案」3年4.7億預算審查 立委協商刪凍6000萬

立法院外交及國防委員會今繼續審查國防部公開及機密預算。（擷去自國會頻道IVOD）

台美軍事合作近年持續深化、並逐漸檯面化，國防部今年度公開預算中，除新編「國防政策專案會議」，更編列新一輪「台美國防部共同合作評估案」（JFD）經費，卻遭國民黨立委馬文君公開質疑預算不合理「暴增」、提議條文保留協商；最終在民進黨立委王定宇協商下，改砍5000萬、凍結1000萬，經國防部提書面報告始可動支。

立法院外交及國防委員會預算審查今（1日）繼續審查今（2026）年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。期間馬文君針對軍方匡列3年新台幣4億7000萬的「台美國防部共同合作評估案」（JFD）預算提出質疑。

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對此，國防部整合評估司副司長史奇良說明，JFD案為台美國防部共同出資、聯合編組執行的重要專案，歷年評估結論皆納入國軍演習驗證、裝備籌獲及專案計畫修訂依據，亦是美方軍售、軍援重要參考。今年因評估範疇、深度擴增，包括聯合作戰能力、新興科技戰力應用及全民防衛韌性等，我方也基於擴大評估的實需，依照美方粗估的報價編列預算。

馬文君指出，國防部本部不管是作戰室、訓次室，都有台美合作或美方評估相關預算支出；相比作戰室5年編2000多萬，訓次室2年8243萬，整評司前3年都分別編列41萬美金（約新台幣1269萬），今年卻暴增成每年500萬美金（約新台幣1.54億元）、3年高達4億7000萬，直言這數字不含武器裝備「真的是非常離譜」，質疑其評估內容，要求條文保留協商。

王定宇強調，我國往年負擔JFD計畫經費比率較低、大概不到25%，其餘都由盟友協助支付；而今進入戰術、裝備需求等更全面性的盤點，以及往後與盟友合作到多緊密、多深的程度，是攸關台美軍事合作一個非常重要的項目、「是硬體裝備建置起來、形成戰力之本」，提議酌砍、酌凍，把案子的預算保留下來，強調台美軍事計畫合作越深，對我安全越有幫助。

馬文君再質疑，就算台美往年有經費分攤比例，但再怎麼算換算，「其實都不可能3年要花掉4億7000萬」；至於戰術戰略、武器裝備評估部分，她表示，「難道我們自己沒有辦法評估嗎？」堅持應刪減該案預算，條文保留協商。

國防部長顧立雄說明，這是我國國防部跟美國戰爭部非常重要的合作案，也是歷來雙方一直聯合編組進行的專案作業；此次因執行案項增加，所以要求提高我方分攤的比例，希望就此進行刪減部分，後續可再跟美方來商量，但要讓這個案能夠通過。

經過立委私下討論，委員會最終決議該案減列5000萬、凍結1000萬，國防部提呈書面報告經同意後始得動支。

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