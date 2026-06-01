吃得健康剩更多？彰化縣議員揭「班班有廚餘」亂象

縣議員劉惠娟議會縣政總質詢揭露校園營養午餐，出現「班班有廚餘」現象，吃得愈健康廚餘愈多。（圖擷取議會直播）

實施已久的彰化縣國中小學免費營養午餐政策，學生吃得健康卻也衍生「班班有廚餘」的亂象，多名縣議員今（1日）天在縣議會總質詢關切學校廚餘問題，表明營養午餐愈講究健康，廚餘量反而愈來愈多，呼籲縣府除了把關營養，也應建立剩餘餐食再利用機制，減少浪費與處理負擔。

縣議員劉惠娟指出，營養午餐採用「3章1Q」食材，兼顧健康與品質，但實際觀察發現，學生對健康餐點接受度不如預期，常出現大量剩食，反倒是炒飯、炒麵或炸物等較受歡迎的餐點，廚餘量明顯較少。她說，學生偏好重口味、好吃的食物，卻讓老師和校方經常為處理廚餘傷透腦筋。

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縣議員吳韋達要求教育處參考新北與金門經驗，研擬彰化版的剩餘餐食處理規範，讓營養午餐政策從吃得飽進一步走向不浪費、能分享。

吳韋達說，新北市推動「惜食冰箱」，讓符合衛生條件的剩餘餐食得以保存與分享；金門縣也訂有學校午餐剩餘餐食處理原則，針對保存時間、冷藏方式及領取流程都有明確規範。相較之下，彰化雖推動惜食教育，但剩餘餐食能否再利用、如何再利用，仍缺乏一套標準。

對此，教育處長蔡金田表示，縣府固定監控學校午餐廚餘量，今年1至4月平均每位學生約產生85至90公克廚餘，若個別學校數量異常，教育處會進一步追蹤原因及剩餘食物流向。至於剩餘餐食再利用措施，因非洲豬瘟疫情影響，相關作法已停止，目前依規定進行清運處理。

縣議員吳韋達要求教育處學習新北、金門經驗，推動並落實惜食教育，建立一套廚餘再利用的標準。（圖擷取議會直播）

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