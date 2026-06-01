年底嘉義縣議員選舉 第2選區預計增1席

中選會主委游盈隆（立者）今到嘉義縣選委會視察業務概況。（記者林宜樟攝）

今年底地方公職人員選舉，嘉義縣選舉委員會依照4月底人口數試算，縣議員第二選舉區（民雄鄉、新港鄉）應選名額預計從7席增加至8席，第三選舉區（大林鎮、溪口鄉及梅山鄉）將從5席減少至4席；民雄鄉北斗村因應人口增長，今天拆分出新山村，嘉義縣村里長選舉將增至358席。

新任中選會主委游盈隆今天到嘉義縣選委會視察，與嘉義縣選委會主委羅木興、總幹事楊健人等討論年底選務，聽取嘉義縣選舉委員會報告年底五合一選舉辦理進度、地方公職人員應選名額試算、選區異動、投開票所設置、工作人員招募及投票日應變機制等事項。嘉義縣政府表示，將全力配合中選會及嘉義縣選舉委員會規劃，確保選務工作順利完成。

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游盈隆說，台灣之所以能被世界看見，有2個最重要的原因，第一是民主，第二是科技，台灣用選舉維持民主制度，而晶片產業則撐起台灣的科技業，若要維持民主，就要仰賴各地選委會完成選務作業，今天與中選會同仁一起到嘉義交流意見，對嘉義縣選委會有十足信心，相信一定能將年底的重要選舉圓滿順利完成。

嘉義縣選委會表示，年底選舉預計設置540個投開票所，較去年全國性公民投票增加4所，目前選舉區劃分及應選名額試算，現階段均屬選務試算，後續正式資訊將以中選會核定公告為準。

中埔鄉鄉民代表選舉區變更案已公告，第一選區維持原狀，灣潭村由第二選區調整至第三選區，第三選區新增灣潭村。

中選會到嘉義縣選委會視察。（記者林宜樟攝）

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