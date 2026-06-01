輝達掀AI浪潮，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲推科技人才返鄉。（圖由吳宗憲競辦提供）

輝達執行長黃仁勳最近再度來台拜訪高科技產業，凸顯台灣半導體重要性。國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天（1日）指出，宜蘭必須跟上AI科技浪潮，把握「科技轉骨」機會，科技人才返鄉及產業扎根是宜蘭要走的新路。

吳宗憲肯定宜蘭縣長林姿妙與團隊推動宜蘭科學園區招商，奠定優質基礎，以工業控制記憶體模組大廠宜鼎國際公司為例，2018年進駐宜科成立研發製造中心後，業績一路攀升，今年將啟動宜蘭三廠規劃設計，另立達國際電子2400坪新廠去年在宜科落成啟用，成功打造全球科技「智」造新基地。

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宜鼎國際創辦人李鐘亮是宜蘭子弟，思考在宜科設廠時，研發主管同意到宜蘭，另同為宜蘭子弟的立達國際電子董事長王立民，也把竹南產線遷移回鄉。吳宗憲直指科技人才返鄉、高科技產業扎根是宜蘭要走的新路。

吳宗憲認為，未來5到10年是宜蘭「轉骨」發展關鍵期，為迎接AI科技產業發展，他希望爭取半導體供應鏈中低污染、高附加價值的矽光子元件封裝測試產業進入宜科，促使宜蘭產業升級、宜蘭子弟高薪就業。

吳宗憲承諾，若有機會承擔重任，宜蘭縣政府將籌組科技產業推動專案小組，讓宜蘭成為發展AI科技產業鏈一環，帶動就業與產業發展。

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