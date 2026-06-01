聽到耶誕城就頭痛！周邊交通、噪音比照板殯回饋？侯友宜回應了

2025新北歡樂耶誕城，45天共吸引近740萬人次造訪。（新北市觀旅局提供）

新北歡樂耶誕城活動過往吸引大量人潮引起民眾對周邊交通壅塞的擔憂，國民黨新北市議員曾煥嘉今在市政總質詢指出，周邊幾個里的里民聽到耶誕城頭都痛，包括交通、噪音困擾，盼比照殯儀館補助模式，研議補助或回饋措施。新北市長侯友宜回應，耶誕城交通狀況較前幾年已改善很多，現在周遭居民的影響感受，他可以理解，會跟相關單位審慎評估，討論照顧周遭民眾的回饋機制。

曾煥嘉表示，殯儀館坐落板橋周邊會有一些補助，民眾接受度還可以，而耶誕城營運期間讓周邊幾個里里民頭痛，因為產生交通、噪音困擾，來耶誕城的民眾在周遭地區停滿機車，讓在地居民一位難求，耶誕城舉辦期間，網路平台負評很多，他盼比照殯儀館補助，耶誕城從籌備到結束長達3至4個月提供補助，市府是否能比照辦理。

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侯友宜回應，新北歡樂耶誕城已成國際知名活動，每年吸引大量人潮，過去交通確實較壅塞，近年已持續改善，且今年也採取分散式，分散到各區舉辦，非集中在單一地方；但他也理解周邊居民除了交通問題，也可能受到人潮聚集及噪音的影響。關於是否透過回饋機制照顧周邊里民，市府會跟相關單位評估，研議以何種回饋方式，回饋周遭民眾，市府會審慎評估。

國民黨新北市議員曾煥嘉（左）提出新北歡樂耶誕城活動，周邊居民能否比照殯儀館研議補助或回饋措施，新北市長侯友宜（右）回應，市府會跟相關單位審慎評估，照顧市民。（記者黃政嘉翻攝）

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