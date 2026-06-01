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    首頁 > 政治

    二度訪台惹怒中國！捷克議長韋德齊：北京不喜歡我們不一定要遵守

    2026/06/01 16:06 記者林哲遠／台北報導
    立法院長韓國瑜（右）1日歡迎來訪的捷克共和國參議院議長韋德齊（左）參訪團一行。（記者羅沛德攝）

    立法院長韓國瑜（右）1日歡迎來訪的捷克共和國參議院議長韋德齊（左）參訪團一行。（記者羅沛德攝）

    捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）睽違近6年今日再度率團訪問台灣，此舉引發中共不滿，中國外交部長王毅更對此施壓，強調台灣問題為「中國內政」，要求恪守「一個中國原則」。韋德齊今在拜訪立法院長韓國瑜後受訪時直言：「北京等推動一個中國原則的國家不喜歡，但我們不是一定要遵守。」

    韋德齊指出，捷克共和國在執行「自己的一個中國原則」，在國會外交的框架內，捷克參議院與台灣立法院展開合作是完全可以接受、執行的。因此，捷克國會參議院議長拜訪台灣立法院長是完全、完全沒有問題的。

    韋德齊直言，有一些國家推動自己的一個中國原則政策，比如北京等推動的一個中國原則的國家不喜歡，「不過，我們不是一定要遵守。」他強調，剛剛他也在會中邀請韓國瑜訪問捷克。

    立法院長韓國瑜（右）1日歡迎來訪的捷克共和國參議院議長韋德齊（左）參訪團一行。韋德齊特地準備獅子造型的禮物致贈給韓院長。（記者羅沛德攝）

    立法院長韓國瑜（右）1日歡迎來訪的捷克共和國參議院議長韋德齊（左）參訪團一行。韋德齊特地準備獅子造型的禮物致贈給韓院長。（記者羅沛德攝）

    立法院長韓國瑜（右）1日歡迎來訪的捷克共和國參議院議長韋德齊（左）參訪團一行。（記者羅沛德攝）

    立法院長韓國瑜（右）1日歡迎來訪的捷克共和國參議院議長韋德齊（左）參訪團一行。（記者羅沛德攝）

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