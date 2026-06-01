今晚啟程訪美 鄭麗文：盼深化兩岸和平 表達對區域穩定願望

國民黨主席鄭麗文今晚啟程訪美，下午於國民黨中央舉行訪美行前記者會。（記者王藝菘攝）

國民黨主席鄭麗文今晚啟程訪美，下午於國民黨中央舉行訪美行前記者會。鄭麗文表示，這次訪美希望能深化對兩岸和平、區域穩定的願望與努力，這不只是來自兩岸，更希望來自國際社會尤其是美國的支持。當美國總統川普清楚的表達反對台獨，也不願意讓美國捲入一場可以避免的戰爭，這個清楚的訊息有助於我們共同排除兩岸產生軍事衝突戰爭的可能性。

鄭麗文訪美團將於今晚出發，預計6月16日返台，此行將赴舊金山、波士頓、紐約、華盛頓和洛杉磯。鄭麗文將在東岸安排多個校園、智庫演講和座談，包括受提出「修昔底德陷阱」的學者格雷厄姆·艾利之邀赴哈佛，還有MIT（麻省理工學院）、哥倫比亞大學，以及華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）、紐約智庫「外交關係協會」（CFR）與亞洲協會（Asia Society），並拜會美國在台協會華盛頓總部（AIT W），並會見國會議員。不過，大部分行程皆不公開。

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鄭麗文指出，這次參訪的主要行程安排及聯繫，都是由、國民黨駐美代表秦日新進行相關的邀請、溝通及安排，中評會主席團主席袁健生也在美國有非常多的協助。訪團成員還包括國際事務部主任董佳瑜及副主任陳怡馨、海外事務部主任吳亮儀，主席機要秘書孫聞詩、林子荳。

鄭麗文表示，這次訪美最主要希望達到的目的，因為今年上半年發生兩件攸關兩岸國際重大的事件，第一個是她赴中的和平之旅，4月10日與中共總書記習近平會面，5月15日是世界最主要兩個領導人，川普與習近平於北京會面，這兩個重要的時刻引發全世界高度關注，也攸關台海未來的走向。

鄭麗文說，兩岸關係不斷惡化對峙緊張升高，已經引起國際社會的高度憂慮與關心，身在台灣的我們，必須讓世界知道我們希望和平的高度願望，台灣不希望成為下一個烏克蘭。她與習近平會面，證明和平是兩岸共同的意願，也非常樂見美中從過去的對立、對抗，走向和平穩定的關係，美中的合作、和解，以及對區域和平的承諾，合乎全世界及台灣的利益，也是我們所期待的，兩岸的衝突風險得到有效的管理，這樣穩健的道路希望能繼續走下去。

鄭麗文表示，要奠定和平穩定的區域關係，有賴於與美國更深的互信，美國是這個區域的關鍵領導力量，盼能繼續深化擴大對區域和平穩定的承諾，並開展不同於過去冷戰關係的思維，而是能互惠共贏的繁榮未來，希望能夠鼓勵也希望能夠提倡結束上世紀第一島鏈的思維，轉換為和平繁榮之鏈，這尤其是需要美中共同的支持，尤其是來自美國的高度支持與領導。

鄭麗文強調，希望美國的朋友能不被過去民進黨長期的惡意誤導、錯誤訊息，而累積的一些對國民黨不實的誤解和成見，重新讓美國的朋友了解，國民黨才是能維繫兩岸和平，不會讓美國陷入一個可以避免的戰爭，導致對美國國家利益的重大損害，同時也是在捍衛民主自由。

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