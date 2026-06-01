中共網軍最新洗腦武器曝光 APP設KPI逼公務員下班刷讚帶風向

中共總書記習近平2024年出席全新戰略性兵種「中國人民解放軍信息支援部隊」成立大會。（擷取自央視新聞）

台灣1996年總統直選至今30年，民主發展備受國際肯定，然而，中共政權卻將這30年用來強化網路輿論操控。資安人士透露，1996是中共官方網軍成立元年，歷經30年的演進，中國網軍已從早期動員公務員兼職，到外包給「五毛黨」與「水軍」，進化到透過一款名為「記事本」的APP，以系統化操作，KPI考核的方式，強迫基層公職人員全面參與網路輿論戰，對全球民主陣營的認知作戰威脅日益擴大。

資安人士指出，1996年中國網路正值萌芽階段，當時江蘇沭陽縣委書記仇和就已動員公務員針對網路熱門事件「帶風向留言」，堪稱中共官方操控網路輿論的最早雛形。2004年，長沙宣傳部以「每月底薪600元、每則貼文加發5毛錢」的模式委外操作，也是廣為人知的「五毛黨」一詞的由來。

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2007年起，中共中央明令要求各級領導選拔「政治素質過硬、網路技術水平高的同志」，組成網路評論員隊伍，積極引導網路輿論；此後，2017年成立中國人民解放軍戰略支援部隊網絡系統部、2024年調整組建信息支援部隊，直到去年中國九三閱兵時，「中共解放軍網絡空間部隊」也毫不避諱地首次公開亮相。

今年5月中旬，X平台爆料帳號「李老師不是你老師」轉發一名中國公務員的貼文，內容詳述其被上級強迫安裝「記事本」App，並要求在下班時間為政府宣傳貼文按讚、留言及轉發，該公務員更直言：「負面帖子直接刪除即可，不再需要控評。」顯示中共對輿論管控的策略轉向，已從過去的「審查壓制」，進化為積極的「正面聲量製造」。

根據外流的資料顯示，這套系統由中宣部、網信辦，加上地方政府、司法與檢察系統聯手推動，「記事本」APP運作設定有三層任務結構，分為中央網信辦、地方政府、個人KPI執行現況，承接中共「上令下達」的垂直指揮鏈，將過去依賴電話與微信群傳遞的任務指令，整合進一個可以量化、可以排名、可以即時稽核的數位平台。

下載APP的公職人員，每當完成轉貼、發出評論、推文，系統都會自動累計積分；所有單位的完成率都被公開，將個人排名變成「英雄榜」。一名參與文件分析的工程師表示：「系統借用了互聯網平台常見的用戶運營方式，把任務、積分、排行榜放在一起，再加上層級管理，形成了持續性的行為。」

各地方政府流出的資訊也接連印證中國數位動員的規模，河北省承德建立了一支71人的網評員隊伍，任務執行紀錄包括發表逾3000條正面評論、轉發近2.6萬篇文章的紀錄；內蒙古自治區2023年的文件記載，當地組建了30人骨幹網評員，目標同樣是提高「記事本」APP的任務執行率；湖南省岳陽2024年度工作報告則要求，重大事件發生時，必須「及時有效進行前端引導」，搶先以大批官方立場的貼文佔領版面。

資安人士分析，這些手段與哈佛大學政治學者Gary King團隊2016年針對「五毛黨」的研究結果高度吻合，該研究曾揭露，「五毛黨」有大量各地政府在職公務員兼任，每年發布近4.88億條訊息，集中發佈在兩會、中央全會、烈士紀念日、新疆暴亂等新聞時期，內容往往與新聞事件無關，而是肯定政府成就、宣傳國家歷史。主要任務就是以大量與政治話題無關的貼文「轉移注意力」。

資安人士透露，這套操作也完全符合我國防安全研究院研究成果，與中共解放軍長期主張的「開戰」前就先贏得敘事框架一脈相承。資安人士示警，「記事本」APP象徵中國再一次調整網路控管，刪除負面聲量的發文的同時，更積極的正面聲量製造，未來要求所有公務員全面下載後，將對中國，甚至於全世界都將帶來不可忽視的影響。

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