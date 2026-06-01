宜縣鄉鎮市長與議員選舉 國民黨佈局完成......2選區不提名

宜縣鄉鎮市長與縣議員選舉，國民黨佈局完成；今天並公告鄉鎮市民代表暨村里長選舉候選人提名登記公告。（國民黨宜縣黨部提供）

年底宜蘭縣鄉鎮市長與縣議員選舉，國民黨宜蘭縣黨部佈局完成；縣議員徵召、提名與報准參選共16人，鄉鎮市長完成11鄉鎮市提名與徵召。不過五結鄉長人選難產，黨部決定不提名；另，縣議員平地原住民選區亦不提名，均保留與無黨籍合作空間。

國民黨縣黨部表示，2026地方選舉鄉鎮市長及縣議員，階段性布局已全數完成，相關提名與徵召名單正式敲定 ，展現國民黨深耕基層、團結整合的決心。

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鄉鎮市長部分，宜蘭市陳美玲、頭城鎮蔡文益、礁溪鄉游見璋、員山鄉黃雯如、羅東鎮陳鴻禧、蘇澳鎮陳金麟、壯圍鄉張家豪、冬山鄉林松根、三星鄉江淳銘、大同鄉胡文聰、南澳鄉游吉祥。12鄉鎮市獨缺五結鄉，黨部決定不提名，保留與無黨籍合作空間。

縣議員部分，宜蘭市張勝德、林岳賢、莊淑如；員山鄉黃浴沂、五結鄉林義剛、三星鄉曾茂照、頭城鎮賴良洲、礁溪鄉張永德、壯圍鄉黃建勇、沈清山；羅東鎮陳漢鍾、黃琤婷；冬山鄉楊弘旻、蘇澳鎮黃士駿、大同鄉沈志弘、南澳鄉李勝雄；但平地原住民選區，黨部亦未提名，保留與無黨籍合作空間。

縣黨部強調，上述提名、徵召與報准人選，均係依地方經營成果、民意基礎及整體選戰布局綜合評估後產生，未來將持續推動組織整合與輔選工作，凝聚全黨力量，強化基層服務與選戰戰力。

國民黨宜蘭縣委員會今天另發布「115年宜蘭縣鄉鎮市民代表暨村里長選舉候選人提名登記公告；縣黨部表示，黨內鄉鎮市民代表暨村里長選舉，6月9日至10日領表，10日至11日辦理登記。

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