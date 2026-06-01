新北宣布敬老卡使用範圍擴大 李四川：感謝侯友宜肯定政見方向

國民黨新北市長參選人李四川表示他的敬老卡政策與市長侯友宜的理念一致。（記者翁聿煌攝）

國民黨新北市長參選人李四川先前提出敬老卡升級政策，其中300點可用於藥局、超商費用，新北市長侯友宜1日在議會宣布，明年下半年將開放每月上限300點用於農會、藥局、超商等生活通路，李四川表示，感謝侯友宜肯定政見方向，未來當選後會接下侯友宜的棒子，在原有基礎上繼續擴大使用範圍，讓敬老卡使用更加符合長輩的需求。

李四川指出，在深入基層的過程中接獲許多長者反映，敬老卡原本使用範圍有限，加上不少偏遠地區長者點數使用不易，因此每月都會有不少剩餘點數，有看得到、用不完的問題，因此自己提出敬老卡升級政策，讓600點中的300點悠遊卡化，能在藥局購買保健品、超商購買生活用品等等。

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針對侯友宜1日宣布，今年7月起新北敬老卡除了提高點數至600點，明年下半年更將擴大至農會、藥局及超商等消費通路，並設有每月300點的使用上限。李四川表示，侯友宜政見方向與自己提出一致，感謝侯友宜肯定與攜手努力，讓長輩在日常生活中享有更多便利，也讓政策美意更加實際及擴大。

李四川也強調，未來會接下侯友宜的棒子，在既有敬老卡基礎上，繼續擴大使用範圍，持續推動其中300點悠遊卡化，只要是悠遊卡特約機構就可適用，包括就診拿藥費用、超市買菜買水果以及在各大通路購買生活用品等等，讓敬老卡「看得到、用得到，也用得完」，使敬老卡政策更加全面，照顧更多新北市的長輩們。

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