鄭麗文訪美攜促統中常委 林楚茵揭附和中共統戰「養套殺」佈局

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文今日將率團訪美，訪團14人中的中常委勤彭蓁，不僅是全國台企聯常務副監事長和雲南昆明台商協會會長，過去更曾高喊「兩岸能夠早日統一」引發質疑。民進黨立委林楚茵今揭露，鄭麗文訪美附和中共統戰台灣的「養套殺」佈局，並質問勤彭蓁難道是北京指定的？是陪同訪問還是幫中共領導人習近平就近看管？

林楚茵質疑，鄭麗文赴美交流還是赴美交差？國民黨中常委這麼多位，偏偏帶上曾公開喊出「兩岸早日統一」、宣示要「落實習近平新時代中國特色社會主義思想」的中常委勤彭蓁。

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她進一步批判，鄭麗文訪美附和中共統戰台灣的「養套殺」邏輯，國民黨用民主基金會、僑委會資源搭舞台「養」關係；再以交流名義接觸台灣在美僑界「套」人脈；把中共最想輸出的敘事樣板直接帶進海外台灣僑界，抹殺台灣主體認同，附和中共敘事邏輯就是「抹殺」中華民國的存在，這不就是最典型的「養、套、殺」。

林楚茵批判，4月才赴中見習近平，如今轉身赴美，勤彭蓁難道是北京指定的？是陪同訪問還是幫習近平就近看管？鄭麗文赴美宣傳的，是台灣人定義的和平，還是「北京定義的躺平？」台美需要的是民主堅韌，不是鄭麗文暗埋的「統戰樣板」。

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