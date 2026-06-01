「民進黨新竹隊」首面合體看板 莊競程、林士凱組「有志之士」

民進黨「新竹隊」首面合體看板亮相，莊競程、林士凱組「有志之士」團隊。（林士凱提供）

「民進黨新竹隊」市長、議員首面合體看板亮相！竹市北區市議員參選人林士凱今率先公布與市長參選人莊競程聯合競選看板，兩人組成「有志之士」，並強調兩人都具有專業與執行力，盼能藉此獲得選民青睞。

莊競程表示，自己每天跑基層最大的收穫，就是更理解市民真正關心的問題。他認為，政治不只是口號，而是要真正解決大家生活中的困難，因此未來也會持續傾聽地方聲音，和林士凱及其他新竹隊友一起努力，讓新竹變成幸福城市。

請繼續往下閱讀...

林士凱表示，他學法律出身，並曾任法院書記官，加入市議員劉康彥團隊後，長期投入地方服務與市政工作；莊競程則具備理工專業背景，歷經大學教授、立委及行政院中辦執行長、台灣智庫執行長等歷練，熟悉政策規劃與公共治理。

林士凱強調，自己雖與莊競程來自不同領域，但兩人都具有務實解決問題的特質，不但有專業，更有可以檢驗的執行力，兩個人都習慣排滿行程，走入第一線面對問題、處理問題，也因此建立起共同的工作節奏與默契。

林士凱說，他與莊競程的合體看板以「新竹隊，出陣！」為主軸，象徵團隊一起努力、共同打拚的精神。

近期莊競程也積極勤跑基層，與里長、社團等專業團體頻繁互動，加上陸續提出多項政策主張，包括提高敬老愛心卡點數提高至1200點，並可跨月累計，在年度內彈性使用完畢即可；「生育補助第一胎5萬、第二胎10萬、第三胎15萬」等福利政策，因為需求都有被聽見，甚至被不少支持者說是「市政許願池」。

林士凱說，近期走訪地方的行程中，依舊有不少市民與團體主動向莊競程提出交通、育兒、長照、教育與地方建設等需求和期待，不只說明新竹市的進步還有很大的空間，也反映高虹安施政滿意度全國倒數的原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法