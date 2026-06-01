「香格里拉對話」未提台灣 陳冠廷：台美實質合作未因談話改變

民進黨籍立法院外交國防委員會召委陳冠廷。（資料照）

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）於新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）演說未提台灣，引發部分學者對美國對台政策訊號的討論。民進黨籍立法院外交國防委員會召委陳冠廷今表示，台灣不應將單一演說中的字句增減視為重大戰略轉折，而應從更長期的國際戰略互動與實際政策作為進行觀察。

陳冠廷指出，台美關係與中美關係本來就是彼此交織的長期戰略賽局，不能將其切割成互不相關的個別議題看待。國際政治的運作本質上是長期賽局，政策訊號、外交辭令與公開發言都會隨著情勢有所調整，但不應因為一場演說中是否提及特定字眼，就將其解讀為美國戰略方向出現根本改變。

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陳冠廷表示，在台美中長期賽局當中，仍有許多受到地緣政治與美國核心利益約束、短期內不會改變的結構性因素。其中最重要的，就是台美之間持續深化的安全合作。從軍售、聯合訓練、後勤維保，到各項安全交流與合作機制，相關工作都持續推進，並未因為個別公開談話而出現改變。

陳冠廷強調，川普政府對台軍售與安全合作的整體趨勢是持續增長。觀察國際政治與台美關係發展，應該看重實際政策、軍事合作與制度性交流，切勿過度放大個別措辭的變化。

他認為，這場長期賽局不會因為一時的字彙波動而受到根本影響，台灣應持續強化自我防衛能力，深化與理念相近夥伴的合作，以務實態度面對區域安全挑戰。

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