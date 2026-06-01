中國海警船現蹤蘭嶼外海稱「執法巡查」海巡署派長濱艦併航監控

海巡署派遣長濱艦併航監控，隨時掌握中方船隻的確切位置與後續動向。（記者姚岳宏翻攝）

針對中國海警局於6月1日宣稱其岱山艦編隊在台灣東部海域進行所謂的「執法巡查」，海巡署對此意圖侵犯我國主權的惡意政治操作與認知作戰，予以嚴正譴責。中方此次藉由發言人姜略對外發聲，意圖將其海上軍警武裝力量的擴張行為合法化，並藉反制日菲談判為由進行政治操弄，海巡署強調，中華民國主權不容侵犯，已在第一時間嚴密掌握動態並澄清說明，請國人放心。

關於中國海警船2304白塔艦及2502岱山艦於我國東南海域的編隊活動狀況，海巡署指出，兩艘中國船全程皆在我國限制水域外圍航行，並未越界。根據精確掌握的動態，6月1日上午11時，2304艦位於蘭嶼東南東方52浬處，而2502艦則在蘭嶼東南東方51浬海域活動，目前海巡署已派遣長濱艦進行併航監控，隨時掌握中方船隻的確切位置與後續動向。

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對於中國官方刻意使用「中國台灣島」等貶抑字眼，並單方面宣示執法權的作為，海巡署強烈駁斥此等悖離現實的謬論。

海巡署重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，國家主權絕不容許任何形式的侵犯與併吞，未來海巡單位將持續運用聯合情監偵系統，嚴密守護周邊海域與中國艦船動態，以實際行動堅定捍衛國家主權並確保我國海域安全。

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