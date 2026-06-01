國民黨暗指江肇國對價喬病床 江肇國痛批國民黨全黨救一人轉移焦點

民進黨市議員江肇國痛批，國民黨開記者會就是全黨救一人，就是救羅廷瑋。（記者蘇金鳳攝）

針對國民黨台北市議員在國民黨中央開記者會暗示，民進黨中市議員江肇國曾協助民眾「喬病床」，事後疑似收受陳情人饋贈，在車流量大的路口點位得以掛上大型看板，懷疑有對價關係 ，對此，江肇國今天上午召開受訪時痛批，國民黨的記者會莫名其妙，根本就是全黨救一人，全黨要幫是涉入喬病房糾紛的立委羅廷瑋要解套、轉移焦點。

對此，羅廷瑋辦公室表示，羅廷瑋目前在日本考察，暫時無法回應。

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議員江肇國今天受訪表示，今國民黨的記者會真的是莫名其妙，不知所云，不敢講是誰，弄出來的看板也是打馬賽克，只講一個地點， 大家查的結果好像是之前掛他的看板。

江肇國指國民黨說他2024年關心病床，2025吊看板，但看板的主人在他2023選立委就給提供出來讓他掛，是長期支持者提供給他使用的地方，如果用此去穿鑿附會，影射對價，此有抹黑的嫌疑，不用國民黨把資料給檢調，他直接告國民黨中央黨部，惡意抹黑。

江肇國痛批，今天整個事情，看起來是國民黨中央是全黨救一人，全黨要幫是涉入喬病房糾紛的立委羅廷瑋要解套、轉移焦點。

江肇國指出，民意代表接受病人請託，一定都有這樣的經驗，但所有醫護行為，要尊重醫護專業及醫院本身的規範，民代是無法介入什麼，任何有常識的民代，都不可能公開講要病房來找民代，但羅廷瑋完全沒有概念，把喬病房來做選民服務，而且公開告訴大家，歡迎來找他。

江肇國指出，今天問題是出在羅廷瑋過去欺壓醫護事實，被台大醫院認證，而且被全民唾棄，現在把此事當作選民服務核心，被踢爆，講不清，又來轉移焦點，江肇國並非他的政治救援投手，自己犯錯出包，做不該做的事，不要老是回頭告民眾，不要老是抹黑焦點，「潑髒水不會讓你自己更乾淨」！

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