為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨暗指江肇國對價喬病床 江肇國痛批國民黨全黨救一人轉移焦點

    2026/06/01 13:44 記者蘇金鳳／台中報導
    民進黨市議員江肇國痛批，國民黨開記者會就是全黨救一人，就是救羅廷瑋。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨市議員江肇國痛批，國民黨開記者會就是全黨救一人，就是救羅廷瑋。（記者蘇金鳳攝）

    針對國民黨台北市議員在國民黨中央開記者會暗示，民進黨中市議員江肇國曾協助民眾「喬病床」，事後疑似收受陳情人饋贈，在車流量大的路口點位得以掛上大型看板，懷疑有對價關係 ，對此，江肇國今天上午召開受訪時痛批，國民黨的記者會莫名其妙，根本就是全黨救一人，全黨要幫是涉入喬病房糾紛的立委羅廷瑋要解套、轉移焦點。

    對此，羅廷瑋辦公室表示，羅廷瑋目前在日本考察，暫時無法回應。

    議員江肇國今天受訪表示，今國民黨的記者會真的是莫名其妙，不知所云，不敢講是誰，弄出來的看板也是打馬賽克，只講一個地點， 大家查的結果好像是之前掛他的看板。

    江肇國指國民黨說他2024年關心病床，2025吊看板，但看板的主人在他2023選立委就給提供出來讓他掛，是長期支持者提供給他使用的地方，如果用此去穿鑿附會，影射對價，此有抹黑的嫌疑，不用國民黨把資料給檢調，他直接告國民黨中央黨部，惡意抹黑。

    江肇國痛批，今天整個事情，看起來是國民黨中央是全黨救一人，全黨要幫是涉入喬病房糾紛的立委羅廷瑋要解套、轉移焦點。

    江肇國指出，民意代表接受病人請託，一定都有這樣的經驗，但所有醫護行為，要尊重醫護專業及醫院本身的規範，民代是無法介入什麼，任何有常識的民代，都不可能公開講要病房來找民代，但羅廷瑋完全沒有概念，把喬病房來做選民服務，而且公開告訴大家，歡迎來找他。

    江肇國指出，今天問題是出在羅廷瑋過去欺壓醫護事實，被台大醫院認證，而且被全民唾棄，現在把此事當作選民服務核心，被踢爆，講不清，又來轉移焦點，江肇國並非他的政治救援投手，自己犯錯出包，做不該做的事，不要老是回頭告民眾，不要老是抹黑焦點，「潑髒水不會讓你自己更乾淨」！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播