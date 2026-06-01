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    首頁 > 政治

    童子瑋訪鹿港老街 構思基隆老城區觀光產業藍圖

    2026/06/01 13:47 記者俞肇福／基隆報導
    民進黨基隆市長參選人童子瑋（圖左）前往彰化，與民進黨彰化縣長參選人陳素月（圖右）共餐，交換青年創業意見。（童子瑋進步基隆辦公室提供）

    民進黨基隆市長參選人童子瑋（圖左）前往彰化，與民進黨彰化縣長參選人陳素月（圖右）共餐，交換青年創業意見。（童子瑋進步基隆辦公室提供）

    民進黨基隆市長參選人童子瑋昨天（5月31日）前往彰化，順勢展開「進步城市學習之旅」走訪鹿港老街，並與民進黨彰化縣長參選人陳素月一同前往員林餐廳用餐，交流青年創業議題。童子瑋表示，鹿港讓他想到基隆曾經充滿昭和摩登風情的義二路，也就是舊稱「義重町」的街區，未來會思考如何結合青年創業誘因，帶動基隆老城區新的觀光產業熱潮。

    童子瑋表示，這次跟立法委員陳素月碰面，2人在員林「塔可利亞 by 知返」餐廳用餐，聊到青年就業、創業的議題。他說，自己已提出包含技能成長、在職進化、就業銜接與穩定保障4大方向，規劃透過和平島國家級職訓基地、基隆勞工大學、初次尋職津貼最高3萬6千元與穩定就業獎勵金最高7萬2千元，幫助青年減壓、提升競爭力，讓地方政府提供資源與陪伴，這是最實際顧生活的方式。

    童子瑋表示，他也趁機走訪鹿港老街，能感受到廟口、街屋、巷弄與在地小吃交織出的生活感。他說，自己是廟埕長大的孩子，對傳統廟宇文化一直有親切感，基隆義二路過去也有獨特城市記憶，沿途可以看見日治時期建築軌跡、品嚐在地美食，也能透過實境遊戲深度體驗港町文化，這些都是未來城市觀光的資產。

    他指出，基隆若要推動老城區復興，要把觀光體驗、青年創業、店家輔導與城市品牌整合起來。他說，義重町、委託行、廟口、港邊街區都各有精彩的文化故事，如果能讓年輕人有更好的市政支持，就有機會結合餐飲、文創、導覽、展演與體驗活動，讓基隆老城區形成更完整的觀光風華。

    童子瑋補充說，未來找到屬於基隆的城市DNA，從海港、漁業、雨都、山海景觀、廟口飲食、港町文化中發想產品，再由市府提供開店、輔導、行銷與通路等相關補助，讓青年創業得到市府的全方位支持。

    童子瑋也說，這段時間展開「進步城市學習之旅」，對他來說都是很棒的學習，希望把不同縣市進步、優質的市政想法帶回基隆。他強調，基隆有自己的歷史、港口、山海與街區文化，未來會持續學習各地成功案例，規劃能夠照顧市民生活的具體政策。

    民進黨基隆市長參選人童子瑋（圖左）前往彰化，與民進黨彰化縣長參選人陳素月（圖右），交換青年創業意見。（童子瑋進步基隆辦公室提供）

    民進黨基隆市長參選人童子瑋（圖左）前往彰化，與民進黨彰化縣長參選人陳素月（圖右），交換青年創業意見。（童子瑋進步基隆辦公室提供）

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