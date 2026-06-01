參拜野柳保安宮 李四川：只要市民支持定能打贏市長選戰

國民黨新北市長參選人李四川赴野柳保安宮參拜祈福。（李四川競辦提供）

國民黨新北市長參選人李四川1日前往野柳保安宮參拜開漳聖王為市民祈福，受到地方鄉親熱烈歡迎，李四川感謝開漳聖王護佑鄉親萬事順遂，並祈求開漳聖王保佑地方繁榮、鄉親平安，李四川說這次參選，新北市400萬市民就是他的「最大咖」，會持續與地方鄉親、鄰里長共同為新北努力，只要有市民朋友們的支持，一定可以打贏年底市長選戰。

李四川指出，野柳保安宮開漳聖王與金山金包里慈護宮，是金山萬里的宗教信仰中心，每年的二媽回娘家祭典及神明淨港文化祭，都是傳承傳統文化與促進地方發展的重要力量。

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李四川也表示，自己是討海家庭出身，每次來到北海岸的金山、萬里，就有種回家的感覺，他承諾，未來會秉持討海人勤奮踏實的精神，與所有基層鄉親站在一起，共同為新北市打拚。

李四川表示，面對年底選戰，新北市400萬市民就是他的「最大咖」，過去在台北縣與新北市服務8年多，走遍29區，與所有市民、里長基層共同為新北建設努力，相信只要有市民朋友的支持，絕對有信心打贏年底新北市長選戰。

國民黨新北市長參選人李四川赴野柳保安宮參拜祈福，爭取鄉親支持。（李四川競辦提供）

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