柯文哲稱「沒辦法等國民黨」 藍營擬參選人：竹北市長不是政治籌碼

年底地方選舉，新竹縣竹北市長由誰當選，備受關注。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市長選舉備受關注，民眾黨徵召前新竹市副市長邱臣遠參選，國民黨則有4人角逐黨內初選，民眾黨前主席柯文哲日前曾說「沒辦法等國民黨，就往前衝」，讓外界關注是否「藍白合」？藍營擬參選人多認為，竹北市長不是政治籌碼，兩黨協調機制應加速，不應有預設立場，更沒有禮讓這回事！

2026地方選舉，國民黨與民眾黨將新竹縣竹北市長列合作提名選區，國民黨部分，共有縣議員邱靖雅、吳旭智、林禹佑及竹北市代表會主席林啟賢完成黨內簽署承諾書。

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率先簽署承諾書的邱靖雅表示，她尊重每個政黨爭取民意支持的權利，也樂見理性合作。但合作不應建立在預設立場，更不能忽略地方聲音。竹北不是政黨版圖競逐的籌碼。任何人選都應接受公開、公平的民意檢驗，唯有尊重制度、尊重地方、尊重市民，才能真正贏得認同與信任。

「聲量是一時的，勝選才是真的；莫讓意氣之爭，再度葬送大局。」吳旭智認為，以大局來看，藍白最終還是要以實力來評估跟整合。千萬不要重蹈過去，因為藍白沒有順利整合，而失掉政權的錯誤。期待國民黨這邊能夠把協調機制加速，盡快決定出最強人選。加速藍白合的進展，而不要橫生枝節。

林禹佑直言，以他長年深耕竹北來看，民眾黨在竹北市經營薄弱，4年來邱臣遠本人更鮮少在竹北出現，只是在獲得黨徵召後，才見他站在路口請託和掃市場，選民會不會埋單有待觀察。希望藍白合作是在公平、公正、公開的原則下共推人選，而不是哪個黨應該禮讓對方的問題。

另被視為竹北市選戰「黑馬」前竹縣消保官的靳邦忠認為，從近期政治氛圍來看，藍白合已逐漸變成「民眾黨主導、國民黨配合」的模式。他直批「竹北市長選舉，不是在替別人的政治布局找位置，更不是民眾黨的人事派令。」無論藍白是否合作，都應該回到民主政治原則，由候選人提出願景、接受檢驗，讓市民作出選擇。

柯文哲日前到台中輔選，被問及對竹北市長選戰的看法，他說，民眾黨在竹北市等地區的支持度最高，派出最強候選人爭取當選機會，是政黨的基本原則。會儘量跟國民黨協商。但國民黨在新竹縣的議員提名還沒搞定，民眾黨先推出候選人，「不管了，也沒辦法等國民黨，就往前衝」！

邱靖雅表示，竹北不是政黨版圖競逐的籌碼。任何人選都應接受公開、公平的民意檢驗。（記者廖雪茹攝）

吳旭智認為，以大局來看，藍白最終還是要以實力來評估跟整合。（記者廖雪茹攝）

2026地方選舉，國民黨與民眾黨將新竹縣竹北市長列合作提名選區，竹北市代表會主席林啟賢完成國民黨黨內簽署承諾書。（擷取自林啟賢臉書粉專）

林禹佑直言，民眾黨在竹北市經營薄弱。希望藍白合作公平、公正，而不是哪個黨應該禮讓對方的問題。（記者廖雪茹攝）

靳邦忠直批，「竹北市長選舉，不是在替別人的政治布局找位置，更不是民眾黨的人事派令。」（記者廖雪茹攝）

民眾黨徵召前新竹市副市長邱臣遠參選。（記者廖雪茹攝）

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