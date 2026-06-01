參加北一女畢典 蔡英文自曝「差2分」當不成小綠綠往事

前總統蔡英文（1）日上午現身「前鄰居」北一女高中畢業典禮。（圖擷取自「蔡英文 Tsai Ing-wen」臉書粉專）

前總統蔡英文（1）日上午現身「前鄰居」北一女畢業典禮，讓現場應屆畢業生又驚又喜，更羨煞百萬網友。據悉，蔡英文不僅向全台畢業生送上3個祝福，還大方分享自己當年因為「差2分」未能穿上小綠綠（北一女制服暱稱）的往事，並藉由這段經歷告訴畢業生們「人生本來就不是一張答題卷，更像是一段旅程」。

蔡英文今日除了在社群平台Threads曬出數張參加北一女畢典的現場照，還在臉書粉專發文補充提到，眾所皆知，她國中畢業時家中母親很期待她穿上北一女的綠色制服，結果當年考試成績，她差了2分，因此最後穿上了中山女中的白色制服，「很多時候，當下看起來是只差2分，後來才知道，那只是另一條路的開始。」

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蔡英文還分享，她就讀中山女中高一的第一次段考，全班58個人，她考第51名，讓她父親相當緊張，「但我事後回想，還好沒進一女中，否則，我的壓力會更大。所以我很能理解，成績、排名、期待，有時候會帶來很大的壓力。尤其是北一女的同學，從小到大都很努力，也常常被期待要一直優秀、一直表現穩定、一直知道答案。」

蔡英文也以此告訴大家「人生本來就不是一張答題卷，更像是一段旅程」，「你們也不需要在18歲的時候，就把人生所有的答案都寫完。一次考試，不會決定你的一生；一次失敗，不會否定你的努力；一次轉彎，也不代表你走錯了路。」、「有時候，我們會和很多人同行；有時候，需要一個人安靜地往前走，找到自己的方向。」

蔡英文透露，她特別喜歡北一女今年的畢典主題「Solivagant」（源自拉丁語，意指「獨自漫遊」或「孤獨的漫遊者」），讚嘆它是一個很美的字，不只是形容一個人單獨旅行，也是一種享受獨處、自在探索世界的姿態，「一個人走，不代表孤單；能夠和自己，好好同行，是長大的開始。」

蔡英文表示，她曾在其他場合說過：「女生不需要被別人定義，也不需要被別人限制」，今日在北一女，她也想把這句話送給各位，並再加一句：「不只不要被別人定義，也不要太急著定義自己」，畢業生才正要出發，未來會遇到很多人，很多知識，很多城市，也會遇到很多現在還想像不到的自己。

蔡英文指出，不要太早告訴自己「我只能這樣」，也不要太急著，用別人的標準，決定自己應該成為什麼樣的人，「一個真正的Solivagant，不是因為已經知道所有答案，所以才出發，而是願意帶著好奇，帶著一些不確定，慢慢去看看世界，也看見自己」，並透露擔任總統的8年，她也常在工作時遇到沒有標準答案的時刻。

蔡英文指出，有時候，一個決定會有很多不同意見；有時候，你不可能讓每一個人都滿意；也有很多時候，只能在不確定裡，盡可能做出負責任的選擇，「這些經驗讓我知道，真正的強大，不是永遠不害怕，也不是永遠都知道答案。真正的強大，是在不確定的時候，還願意冷靜下來，繼續找方向、找方法、找可以跟你一起走的人。」

蔡英文認為，「Solivagant」是學會和自己同行，但不是把自己和世界隔開，「一個能夠自在獨行的人，會更知道如何珍惜同行的人。因為當你知道自己是誰，你會更有能力理解別人、支持別人，和別人一起走更遠的路。」

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