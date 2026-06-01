密室死者父發聲「別再發生任何人身上」 苗博雅遺憾北市官員未到場

苗博雅說，今天聽到死者爸爸心聲，他在最後非常沉痛講一句說「他希望這樣的事情，往後不要再發生在任何人的身上」，遺憾市府官員的態度，只是在處理新聞、輿情、媒體，卻沒有真切想要了解，在這件事情裡面受到重創的人，他們想要表達的聲音。（記者孫唯容攝）

台北市「邏思起子」密室逃脫店發生吳姓女員工扮演吊死鬼時，窒息身亡的不幸事件，今（1）日家屬在台北市懷愛館舉辦追思會，不少親友齊聚表達對吳女的無盡思念，不過台北市長蔣萬安上午出席輝達執行長黃仁勳演講並未出席，而市府其他單位亦無派人到場。對此，台北市議員苗博雅說，今天聽到死者爸爸心聲，他在最後非常沉痛講一句說「他希望這樣的事情，往後不要再發生在任何人的身上」，遺憾市府官員的態度，只是在處理新聞、輿情、媒體，卻沒有真切想要了解，在這件事情裡面受到重創的人，他們想要表達的聲音。

苗博雅表示，在不幸的事件發生之後，基本上他們是一路希望都能夠協助家屬，因此今天來到追思會現場，一方面關心家屬外，基於這個關注受傷的人的心聲角度啊，他認為市府的官員，真的應該好好聽聽這些人的心聲，因為在事件發生後，對一個家庭來說是重創，是一個家庭破碎。

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苗博雅說，另外一方面，對於這個新興產業來說，也是很大的打擊，市府現在用一種「鋸箭法」方式，只求表面功夫，希望輿論能夠淡忘這件事情，「最糟糕的就是，經過這個事件之後，整個制度沒有任何的改變。」

苗博雅也說，他們今天聽到死者爸爸心聲，他在最後非常沉痛講一句說「他希望這樣的事情，往後不要再發生在任何人的身上。」他認為這是大愛，但是如何能夠不發生在任何人身上？當然還是要靠「制度性」的保障。

苗博雅認為，很遺憾，市府官員的態度似乎只是在處理新聞、處理輿情、處理媒體，但是卻沒有真切的想要來了解，在這件事情裡面受到重創的人，他們想要表達的聲音，這是讓人感到非常意外的。

台北市「邏思起子」密室逃脫店發生吳姓女員工扮演吊死鬼時，窒息身亡的不幸事件，今（1）日家屬在台北市懷愛館舉辦追思會，不少親友齊聚表達對吳女的無盡思念。（記者孫唯容攝）

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