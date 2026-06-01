羅廷瑋挨轟關說 國民黨：綠重量級民代「喬病床」後獲得免費看板

國民黨表示，一名台中重量級民進黨籍民代，曾協助地方人士L先生向公家醫院「喬病床」，事後L先生即數次提供免費的大型看板，恐涉及實質貪污。（圖由國民黨提供）

國民黨立委羅廷瑋在自己的官方社群提供「醫院病床請託」服務，引發討論，羅廷瑋澄清「關心不是關說」，自己「公開透明」，從來不會要求醫院破例，更不會干涉醫師的專業判斷。國民黨台北市議員楊植斗、台北市議員參選人李明璇今日召開記者會，質疑民進黨「綠能你不能」的雙標嘴臉，稱一名台中重量級民進黨籍民代，曾協助地方人士L先生向公家醫院「喬病床」，事後L先生即數次提供免費的大型看板，恐涉及實質貪污，是否有對價關係，這名民代應自己出來說清楚。

楊植斗指出，民代在做地方服務時會收到很多民眾表達憂心，尤其現在護理人員大量不足情況下，有病房卻沒醫護的情況很常見，很多民眾遇到緊急情況都會委託民代，他們也會協助轉介，若醫療量能還足夠，醫護願意接受，他們都會安排轉介，這都非常合情合理，因為他們本來就是服務、回應的需求，但千萬不能有對價關係。

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楊植斗爆料，一名台中重量級民進黨籍民代，2024年幫地方人士L先生「喬病床」後，2025年1月開始，就在一個車流量非常大的黃金路段放上一個拜年用大型看板。民代們都知道，看板點位得來不易，這位民代接受是接受友情贊助，還是藉勢藉端，中間有沒有相關對價關係？如果有就是濫用職權收受利益。

李明璇也說，按照過去檢調起訴與法院判決標準，在選民服務中或服務後收受對價（無論是現金或實物），極有可能構成貪污重罪。會把相關事證提供給檢調，希望檢調好好查清楚，也要求民進黨出面說明，且司法機關要以相同標準檢視，不要讓外界質疑司法雙標。

國民黨表示，一名台中重量級民進黨籍民代，曾協助地方人士L先生向公家醫院「喬病床」，事後L先生即數次提供免費的大型看板，恐涉及實質貪污。（圖由國民黨提供）

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