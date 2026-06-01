拒百萬中客利誘！中國3大奧步施壓斷交 帛琉總統仍堅定挺台

總統賴清德與帛琉總統惠恕仁2024年曾共同登上我國國造海巡巡防艦「雲林艦」並共同掌舵，象徵帶領兩國友好關係邁向繁榮未來。（總統府提供）

中國打壓我國外交空間無所不用其極，近年頻繁對我太平洋友邦帛琉祭出「觀光武器化」、網路攻擊及黑幫滲透等「三大威脅奧步」，妄圖逼迫帛琉與我斷交。不過，帛琉總統惠恕仁依然強力挺台，公開揭露北京當局曾「非常直接地」要求放棄承認台灣，但帛琉不接受他人決定其友邦，強調帛琉堅定與台灣站在一起。

北京要求與台斷交 惠恕仁：帛琉不接受他人決定其友邦

惠恕仁曾多次透過媒體揭露，中國以「觀光產業武器化」為手段逼迫帛琉外交轉向。北京當局早在2017年底就頒布針對帛琉的團客旅遊禁令，打擊仰賴觀光的帛琉經濟，近年更以安全考量為由發布旅遊警示，切斷其客源。與此同時，中國祭出「100萬名中國遊客」，威脅利誘帛琉與台灣斷交，但帛琉拒絕以邦交作為交換條件，展現不畏強權的勇氣。

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中國更直接將黑手伸向帛琉的國安領域，發動灰色地帶侵擾。帛琉2024年曾遭遇大規模網路攻擊，超過2萬份政府機密資料被外流到暗網，內容涉及台帛往來機密，以及美、日在印太的防衛部署，引發國際高度警戒，儘管中國矢口否認，但惠恕仁總統直指所有跡象指向中國就是策劃者。更駭人的是，中國同年還在未通報情況下，試射洲際彈道飛彈直接飛越帛琉領空，構成赤裸裸的軍事威嚇，迫使帛琉積極向美尋求部署愛國者防空系統。

北京的統戰毒手甚至透過黑幫勢力滲透當地，美國智庫「太平洋經濟學」2025年發布報告示警，具中國背景的跨國犯罪集團，正以投資帛琉度假村與土地開發為掩護，在帛琉註冊空殼公司，實則從事洗錢、賭博、詐騙等非法活動。這些集團被中共當局用來發展當地關係，暗中輸送資金與人員，甚至透過內容共享協議滲透當地媒體，並派遣中國支持的政黨「致公黨」遊說帛琉政府改變對台政策。

惠恕仁曾稱帛琉與中國處於「戰爭狀態」

面對中國層出不窮的打壓奧步，惠恕仁總統挺台態度始終堅定不移，他曾挑明，帛琉持續受到北京威脅，「已與中國處於戰爭狀態」（already at war with China），與志同道合的國家建立夥伴關係才能對抗這種脅迫，並曾於來訪台灣表示，面對任何試圖噤聲或孤立民主夥伴的行動時，帛琉堅定地與台灣站在一起。惠恕仁今年更公開揭露，北京當局曾「非常直接地」要帛琉放棄對台灣的外交承認，但帛琉不接受他人決定其友邦。

帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）伉儷2025年來台國是訪問，賴清德總統以軍禮歡迎。（總統府提供）

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