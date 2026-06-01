蘇巧慧找蔡英文合體 李四川：我的大咖就是新北市4百萬市民

國民黨新北市長參選人李四川表示，他的大咖就是新北市4百萬市民。（李四川競辦提供）

國民黨新北市長參選人李四川1日赴金山慈護宮及野柳保安宮參拜祈福，有媒體問李四川，民眾黨聯合競選總部將於6日成立，民眾黨主席黃國昌在李四川的競總會擔任什麼角色？李四川回應，做事的人不會分黨派，感謝民眾黨在黃國昌領導之下，給他很多支持，他一定會跟黃國昌合作，為新北來努力。

李四川說，對於民眾黨所提的，因為現在已經進入AI產業時代，對於電力的穩定，他跟民眾黨的理念一樣，希望能夠恢復核電，他也在這裡呼籲對手、民進黨新北市長參選人蘇巧慧能夠支持核電，讓台灣能夠進入AI產業的國家，不必擔心所謂缺電問題。

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媒體問李四川，怎麼看蘇巧慧1日跟蔡英文前總統合體出席北一女畢業典禮，再一次打出總統牌，未來會找藍營大咖助陣嗎？李四川回應，他的大咖最主要就是新北市400萬的所有市民，他在台北縣、新北市服務將近8年多，在29區所有的地方，不管是市民、里長，都共同為新北市來努力，只要他的大咖也就是新北市市民支持，一定可以打勝這個選戰。

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