密室逃脫死者追思會北市府無人到場 陳聖文：威權從漠視開始

台北市密室逃脫「邏思起子」吳姓女員工，在工作中扮吊死鬼窒息而亡，在今（1）日於台北市懷愛館舉辦追思會，現場不少關心吳姓女員工的親友齊聚，議員苗博雅、張志豪、參選人陳聖文皆到場弔唁。（記者方照賓攝）

台北市密室逃脫「邏思起子」吳姓女員工，在工作中扮吊死鬼窒息而亡，在今（1）日於台北市懷愛館舉辦追思會，現場不少關心吳姓女員工的親友齊聚，議員苗博雅、張志豪、參選人陳聖文皆到場弔唁。不過台北市政府卻無人到場。對此，在意外發生後，首度陪同家屬召開記者會，要求市府關注產業安全的陳聖文直批，「威權不一定是穿著軍服，而是從漠視開始」。

陳聖文表示，今天來參加碩芸的告別式，他相當感慨，一位正值青春年華的年輕生命，因為一場意外，永遠離開了這個世界，更令人遺憾的是，在事故發生前兩個禮拜，他就要求市府針對相關場所進行稽查，一方面杜絕非法營業，另一方面也希望市府能夠正視新興產業監管不足的問題。「然而，市府什麼都沒有做。」

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陳聖文表示，今天的告別式，他原本期待市長室至少能派員到場致意，向家屬表達關心，也展現市府對這起事件的重視，但令人失望的是，市府沒有任何單位出席致意。從事前的漠視，到事後的缺席，讓人感受到的不是一個願意承擔責任的政府，而是一個對民意呼聲充耳不聞、對人民傷痛毫無溫度的市府。「一條年輕生命的離開，換來的卻是行政體系的沉默。這才是最令人痛心的地方。」

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